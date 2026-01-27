इंदौर में खुशियों के बीच फैली दहशत, माता पूजन के दौरान 12 बोर की बंदूक से चली गोली, 5 लोग हुए घायल

Indore News-इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में माता पूजन के दौरान खुशियां उस वक्त भगदड़ में बदल गईं, जब एक परिजन ने 12 बोर की बंदूक से हर्ष फायर कर दिया. जिससे जुलूस में चल रहे पांच लोग गोली के छर्रों से लहूलुहान हो गए जिनका इंदौर में इलाज जारी है. यह घटना 25 जनवरी की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है.
Incident in Wedding Procession-मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के राऊ थाना क्षेत्र में खुशियों का माहौल उस वक्त अचानक चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गया, जब एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान की गई लापरवाही भारी पड़ गई. माता पूजन के जुलूस में हुए हर्ष फायर के कारण बंदूक के छर्रे लगने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
माता पूजन का चल रहा था कार्यक्रम
जानकारी के अनुसार, यह घटना 25 जनवरी सोमवार शाम की है. राऊ ने नयापुरा इलाके में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद नेता नंदकिशोर जाट की बेटी के विवाह समारोह के अंतर्गत माता पूजन का कार्यक्रम चल रहा था. परिवार के लोग और मेहमान शीतला माता मंदिर से पूजन कर लौट रहे थे. जुलूस में ढोल-धमाकों के साथ नाच-गाना चल रहा था और सभी बेहद खुश थे.
12 बोर लाइसेंसी बंदूक से चली गोली
बताया जा रहा है कि उत्सव के दौरान हर्ष फायर करने के लिए इरादे से 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक मंगवाई गई थी. पुलिस के अनुसार, आगर मालवा निवासी भानु जाट नामक युवक, जो इस शादी में शामिल होने आया था, उसने बंदूक से हवाई फायर करने की कोशिश की. इसी दौरान ट्रिगर दबने से निशाना चूक गया और बंदूक के छर्रे सीधे जुलूस में चल रहे परिजनों और मेहमानों को जा लगे. छर्रे लगने से मौके पर भगदड़ मच गई और पांच लोग घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू
इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. डीसीपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. हर्ष फायर पूरी तरह से प्रतिबंधित है. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई हैं और जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा. साथ ही लाइसेंसी बंदूक को लेकर भी जांच की जा रही है.
