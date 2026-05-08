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इंदौर शिक्षा विभाग में महाघोटाला, भृत्य ने पत्नी और बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए 1.75 करोड़ रुपए

Indore Education Scam: इंदौर शिक्षा विभाग में 2 करोड़ 2 लाख रुपए के घोटाले के मामले में पुलिस ने भृत्य सिद्धार्थ जोशी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसमे सरकारी राशि का गबन कर 1.75 करोड़ रुपए अपने परिवार के खातोंमें ट्रांसफर किए. इस मामले में पुलिस 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Pooja|Last Updated: May 08, 2026, 12:10 PM IST
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इंदौर शिक्षा विभाग में महाघोटाला, भृत्य ने पत्नी और बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए 1.75 करोड़ रुपए

Indore Education Scam: इंदौर शिक्षा विभाग में 2 करोड़ 2 लाख रुपए के महाघोटाले का खुलासा हुआ है.  भृत्य सिद्धार्थ जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि उसने सरकारी राशि में गबन कर पत्नी और बच्चों के खातों में करीब 1.75 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए. साल 2018 से चल रहे इस घोटाले में छात्रवृत्ति और जीपीएफ फंड में भी सेंध लगाई गई. भोपाल ऑडिट रिपोर्ट में मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर 13 लोगों पर FIR दर्ज की गई है. 

इंदौर के शिक्षा विभाग से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एक अदने से भृत्य ने अधिकारियों के साथ मिलकर 2 करोड़ 2 लाख रुपये का गबन कर दिया. यह खेल पिछले 6 सालों से चल रहा था, जिसका खुलासा भोपाल आईटी सेल के ऑडिट में हुआ है. आरोपी ने सरकारी पैसा अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के खातों में जमा करा. पुलिस ने अब इस मामले में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ जोशी को गिरफ्तार कर लिया है. ​

2018 से चल रहा था फर्जीवाड़ा

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इंदौर के एमजी रोड थाने में दर्ज यह एफआईआर शिक्षा विभाग की जड़ों में बैठे भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने भृत्य सिद्धार्थ जोशी सहित कुल 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे होश उड़ाने वाले हैं। मुख्य आरोपी भृत्य सिद्धार्थ जोशी ने अपनी पत्नी रेणु और बेटी मोहक के बैंक खातों में ही करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। जांच के मुताबिक, इस घोटाले में सिद्धार्थ के साथ मोहन दांगी, पवन खामोद, छोटेलाल गौड़ और केदारनारायण दीक्षित जैसे मास्टरमाइंड शामिल थे। इन पांच मुख्य आरोपियों ने मिलकर आठ सह-आरोपियों के 33 अलग-अलग बैंक खातों में सरकारी मद की राशि जमा कराई। चौंकाने वाली बात यह है कि यह पैसा छात्रवृत्ति, जीपीएफ और अन्य सरकारी फंड का था, जिसे साल 2018 से लगातार निकाला जा रहा था। पुलिस ने अब इस पूरे सिंडिकेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. 

ये भी पढ़ें : MP में आंधी-तूफान के साथ गिरेगा पानी, 25 जिलों में अलर्ट, भोपाल-इंदौर में सताएगी गर्मी; IMD ने जारी की चेतावनी

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