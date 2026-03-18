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इंदौर ईवी हादसा: घर में काम करने वाली मेड ने बताई पूरी कहानी, कहा-अच्छा था परिवार

Indore EV Accident: इंदौर के ब्रजेश्वरी एनएक्स इलाके में आग लगने से हुई घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना में व्यापारी के घर में काम करने वाली मेड ने उनके बारे में बताया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 18, 2026, 02:21 PM IST
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इंदौर की घटना
इंदौर की घटना

Indore News: इंदौर के ब्रजेश्वरी एनएक्स इलाके में बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक व्यापारी परिवार में इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ था. जिससे आग पूरे घर में फैल गई. घर में रखे गैस सिलेंडरों ने तेजी से आग को पकड़ लिया जिससे इस घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. यह सभी रबर कारोबारी मनोज सेठिया के घर थे. घटना में मनोज सेठिया उनकी पत्नी सुमन, बहू सिमरन, साले विजय के साथ परिवार के अन्य पांच लोगों की मौत हुई है. जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं. घटना के बाद कोराबारी के घर में काम करने वाली मेड ने भी इस घटना पर जानकारी दी है. पूरा इलाका इस घटना के बाद हैरान रह गया.

मेड बोली-परिवार बहुत अच्छा था 

कारोबारी मनोज सेठिया के घर में काम करने वाली मेड ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव से बातचीत में बताया कि कारोबारी का परिवार अच्छा था. वह सब लोगों को बहुत अच्छा रखते थे, घर में काम करने वाले लोगों को भी परिवार की तरह ही रखते थे. कुछ दिनों पहले ही उनके घर में शादी हुई थी. जिसमें सभी काम करने वालों को बुलाया था और सभी को परिवार की तरह शामिल किया था. उन्होंने बताया कि घटना से पहले वह कल दोपहर में काम करने आई थी और काम करके वापस गई थी. जब तक सब कुछ बढ़िया था. लेकिन, जिस तरह से बात सामने आ रही है कि घर में डिजिटल लॉक था, जिसका खराब होना बड़ी वजह है. इस घटना के बाद अब न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि घर में काम करने वाली मेड उनका परिवार और पड़ोसी भी पूरी घटना से आहत है.

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कैलाश विजयवर्गीय बोले-घटना की जांच होगी

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि  अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए और जानकारी जुटाई जाए कि किस वजह से यह घटना हुई हा. उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए ताकि मोबाइल या व्हीकल चार्ज हो जाए तो अलार्म बजने लगे. क्योंकि यह बड़ी घटना है. वहीं मंत्री तुलसी सिलावट तक समेत इंदौर के दूसरे जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर में दर्दनाक हादसा, घर में लगी भीषण आग, 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत

घर में रखे थे गैस सिलेंडर

बताया जा रहा है कि ब्रजेश्वरी एनएक्स इलाके में रहने वाले कारोबारी मनोज सेठिया के घर में एक इलेक्ट्रिक कार चार्ज में लगी हुई थी. लेकिन, जब शॉर्ट सर्किट से घर में आग फैली तो डिजिटल लॉक बंद हो गया. बताया जा रहा है कि कारोबारी के घर में करीब 15 कमर्शियल गैस सिलेंडर अलग-अलग कमरों में रखे हुए थे. ऐसे में आग तेजी से फैल गई. पुलिस इस बात की जांच में भी जुटी है कि कारोबारी के घर में इतने गैस सिलेंडर कैसे पहुंचे, क्योंकि अभी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की बिक्री पर रोक लगाई हुई है. 

डिजिटल लॉक होने की वजह से घर में फंसे लोग बच नहीं पाए. वह छत की तरफ भागे थे. लेकिन दरवाजा खुला नहीं और घर में लगी जालियां मजबूत थी. जिससे बचने का कोई मौका नहीं मिल सका. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई. लेकिन, लोगों को बचाने में सब पूरी तरह से नाकाम रहे. ऐसे में इस घटना के बाद पूरे इंदौर में शोक की लहर है. 

ये भी पढ़ेंः घर पर चार्ज कर रहे इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर तो भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, वरना हो सकती है इंदौर जैसी घटना 

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