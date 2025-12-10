दुकान पर बैठे-बैठे जिंदगी खत्म, कस्टमर का मोबाइल फाइनेंस करते वक्त कुर्सी से गिरा युवक, साइलेंट अटैक से मौत

Young Man Dies of Heart Attack-मध्यप्रदेश के इंदौर के भंवरकुआं इलाके में मंगलवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम कर रहे निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा. हादसे के तुरंत बाद साथियों ने उसे पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मोबाइल फाइनेंस कर रहा था युवक

बुधवार को घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है. भंवरकुआं पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम शिवनारायण मालवीय (31), निवासी मूसाखेड़ी है. वह तीन इमली स्थित अजय इंटरप्राइजेस नामक मोबाइल दुकान में काम करता था और घटना के समय एक ग्राहक का मोबाइल फाइनेंस कर रहा था. तभी अचानक उसे चक्कर आया और वह नीरे गिर गया.

रोज की तरह काम पर गया था युवक

मृतक शिवनारायण के भाई रामगोपाल ने बताया कि उनका भाई सुबह पूरी तरह सामान्य था और रोज की तरह काम पर निकला था, लेकिन कुछ देर बाद दुकान से फोन आया कि वह गिर पड़ा है. परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार यह साइलेंट अटैक हो सकता है, हालांकि मौत के सही कारण का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से चलेगा.

दो बच्चों का पिता था युवक

शिवनारायण अपने पीछे 5 साल और ढाई साल के दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है. पिता का पहले ही निधन हो चुका है. बड़े भाई रामगोपाल नजदीक ही अपने परिवार के साथ रहते हैं. परिवार मूल रूप से कन्नौद के महुरिया गांव का रहने वाले है और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

