Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3089180
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात, 2 साल में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम से मिलेगी निजात

Indore Elevated Corridor: इंदौर के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत हद तक खत्म होगी, इसके लिए जल्द काम शुरू होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात
इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात

Indore Traffic: इंदौर के लोगों को आने वाले समय में एक बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि एलआईजी से नौलखा चौराहे के बीच बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम अब शुरू होगा. क्योंकि पहले से प्रस्तावित इस एलिवेटेड कॉरिडोर की जगह फ्लायओवर बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है. प्रशासन ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है और बताया जा रहा है कि 15 फरवरी 2026 से इसका काम भी शुरू हो जाएगा. इस कॉरिडोर को बनाने का लक्ष्य 2 साल के लिए रखा गया, यानि दो साल में यह तैयार हो जाएगा. 

असमंजस हुआ दूर 

इंदौर के एबी रोड पर बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एलआईजी से नौलखा चौराहा तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन बाद में यहां फ्लायओवर बनाने की बात हो गई. जिससे यह पूरा मुद्दा असमंजस की स्थिति में आ गया था, लेकिन अब यह असमंजस पूरी तरह से दूर हो गया है और यहां एलिवेटेड कॉरिडोर ही बनाया जाएगा. क्योंकि अब प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उसमें सारी बातें स्पष्ट हुई हैं. एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से जाम से मुक्ति मिलेगी और इसके मुताबिक इस रोड पर 60 प्रतिशत तक ट्रैफिक ऊपर ही चलेगा. ऐसे में इंदौर के सात चौराहों पर जो स्थिति बनती थी, वह दूर होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

350 करोड़ होगी लागत 

इंदौर में बनने वाला यह एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 7.40 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे बनाने की लागत 350 करोड़ रुपए होगी, प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेंट्रल रोड फंड से यह काम होगा, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के ब्रिज सेल से ही किया जाएगा. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग पर काम हो चुका है, जहां सीएम मोहन यादव और दूसरे जनप्रतिनिधियों से बातचीत के बाद 15 फरवरी से इसका काम शुरू होगा. 

जाम से मिलेगी मुक्ति 

इंदौर में यह एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से बहुत हद तक जाम से मुक्ति मिलेगी. यह कॉरिडोर इंदौर शहर में गीता भवन, पलासिया, एलआईजी चौराहा, शिवाजी वाटिका और इंदिरा गांधी प्रतिमा तक जाएगा, सीएम मोहन यादव भी इस पर सहमति जता चुके हैं. इसके बनने से इंदौर के ट्रैफिक सुधार में तेजी से काम होगा. इसलिए इंदौर शहर के लिए यह एलिवेटेड कॉरिडोर अहम माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर-खंडवा रेल लाइन पर आया नया अपडेट, बनाई जाएगी 11 सुरंग, यह काम भी पूरा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

indore newsIndore elevated corridorindore new corridor

Trending news

Latest Mandla News
हवा में उड़कर दुकान काउंटर के पार पहुंचा बैल, छलांग को देख लोगों की फटी रह गई आंखें
raipur news
रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली से आया था
gwalior news
ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था शादी, पीछा छुड़ाने के लिए पत्थर से कुचला सिर
Baba Bageshwar
'यहां न कोई अगड़ा और न कोई पिछड़ा…'बाबा बागेश्वर की UGC विवाद में एंट्री, क्या बोले
mp news
EXCLUSIVE: हेल्थ सेक्टर में कितना आगे बढ़ेगा MP, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने बताया
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर एमपी के नेताओं ने जताया दुख, पढ़ें 28 जनवरी की खबरें
raipur news
रायपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, ASP और DSP लेवल के अधिकारियों का ट्रांसफर
mp news
गले में माला और हाथ में कफन लेकर पहुंचे दो सगे भाई, खुद को बताया ‘जिंदा लाश’
mp news
भोपाल में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स' का शानदार आगाज, सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ