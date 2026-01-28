इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात, 2 साल में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम से मिलेगी निजात

Indore Traffic: इंदौर के लोगों को आने वाले समय में एक बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि एलआईजी से नौलखा चौराहे के बीच बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर का काम अब शुरू होगा. क्योंकि पहले से प्रस्तावित इस एलिवेटेड कॉरिडोर की जगह फ्लायओवर बनाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है. प्रशासन ने इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है और बताया जा रहा है कि 15 फरवरी 2026 से इसका काम भी शुरू हो जाएगा. इस कॉरिडोर को बनाने का लक्ष्य 2 साल के लिए रखा गया, यानि दो साल में यह तैयार हो जाएगा.

असमंजस हुआ दूर

इंदौर के एबी रोड पर बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एलआईजी से नौलखा चौराहा तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन बाद में यहां फ्लायओवर बनाने की बात हो गई. जिससे यह पूरा मुद्दा असमंजस की स्थिति में आ गया था, लेकिन अब यह असमंजस पूरी तरह से दूर हो गया है और यहां एलिवेटेड कॉरिडोर ही बनाया जाएगा. क्योंकि अब प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, उसमें सारी बातें स्पष्ट हुई हैं. एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से जाम से मुक्ति मिलेगी और इसके मुताबिक इस रोड पर 60 प्रतिशत तक ट्रैफिक ऊपर ही चलेगा. ऐसे में इंदौर के सात चौराहों पर जो स्थिति बनती थी, वह दूर होगी.

350 करोड़ होगी लागत

इंदौर में बनने वाला यह एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 7.40 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे बनाने की लागत 350 करोड़ रुपए होगी, प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेंट्रल रोड फंड से यह काम होगा, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के ब्रिज सेल से ही किया जाएगा. इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक एलिवेटेड कॉरिडोर की प्लानिंग पर काम हो चुका है, जहां सीएम मोहन यादव और दूसरे जनप्रतिनिधियों से बातचीत के बाद 15 फरवरी से इसका काम शुरू होगा.

जाम से मिलेगी मुक्ति

इंदौर में यह एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से बहुत हद तक जाम से मुक्ति मिलेगी. यह कॉरिडोर इंदौर शहर में गीता भवन, पलासिया, एलआईजी चौराहा, शिवाजी वाटिका और इंदिरा गांधी प्रतिमा तक जाएगा, सीएम मोहन यादव भी इस पर सहमति जता चुके हैं. इसके बनने से इंदौर के ट्रैफिक सुधार में तेजी से काम होगा. इसलिए इंदौर शहर के लिए यह एलिवेटेड कॉरिडोर अहम माना जा रहा है.

