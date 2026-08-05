/इंदौर के अलग-अलग इलाकों में 6 मकान-प्लॉट, आय से 108% अधिक संपत्ति का खुलासा, करोड़पति निकला MYH का स्टोरकीपर

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इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एमवाय अस्पताल (MYH) में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के ठिकानों पर आया से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की. जांच एजेंसी ने आरोपी से जुड़े कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राकेश गोरखे ने कथित तौर पर सरकारी दवाओं के स्टॉक में अनियमितताएं कर अपनी वैध आय से 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की. जांच के दौरान यह भी पता चला कि उन्होंने विभागीय इलाकों में संपत्तियों का पता चला है.
मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू की जांच में अलग अलग स्थानों पर भी राकेश गोरखे और उनसे जुड़े लोगों के नाम पर संपत्तियां सामने आई हैं. टीम इन सभी संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद-फरोख्त और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राकेश गोरखे की संपत्तियां अधिक हैं. ईओडब्ल्यू अधिकारी बैंक खातों, चल-अचल संपत्तियों, निवेश, नकदी और अन्य वित्तीय लेन-देन का मिलान कर रहे हैं. साथ ही सभी संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्यांकन भी कराया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज समेत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त
तलाशी अभियान सुबह 8:00 बजे से दोपहर करीब 1:00 बजे तक चला. कार्रवाई पूरी करने के बाद EOW की टीम जरूरी दस्तावेजों के साथ वापस लौटी. तलाशी के दौरान, टीम ने घर से लगभग 1 लाख नकद जब्त किए गए. इसके अलावा जांच के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी जब्त किए गए.
वैध आय से लगभग 108 प्रतिशत ज्यादा की संपत्ति
EOW के अनुसार, राकेश गोरखे को 2007 में फार्मासिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया था. 2015 में उनकी मासिक सैलरी 18,711 थी, जो 2025 तक बढ़कर 54,664 हो गई. उनकी पत्नी, कीर्ति गोरखे, 2010 से एक सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रही हैं और उनकी मौजूदा मासिक सैलरी 42,402 है. जांच में पता चला कि जांच की अवधि के दौरान जोड़े की कुल वैध आय 1,11,31,383 थी, जबकि उनके पास 2,13,85,000 से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति पाई गई. यह रकम उनकी वैध आय से लगभग 108 प्रतिशत ज्यादा थी. EOW की कार्रवाई में इंदौर के अलग-अलग इलाकों में स्थित छह संपत्तियों का पता चला है.
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