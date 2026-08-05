/इंदौर के अलग-अलग इलाकों में 6 मकान-प्लॉट, आय से 108% अधिक संपत्ति का खुलासा, करोड़पति निकला MYH का स्टोरकीपर

वैध आय से लगभग 108 प्रतिशत ज्यादा की संपत्ति

EOW के अनुसार, राकेश गोरखे को 2007 में फार्मासिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया था. 2015 में उनकी मासिक सैलरी 18,711 थी, जो 2025 तक बढ़कर 54,664 हो गई. उनकी पत्नी, कीर्ति गोरखे, 2010 से एक सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में लाइब्रेरियन के तौर पर काम कर रही हैं और उनकी मौजूदा मासिक सैलरी 42,402 है. जांच में पता चला कि जांच की अवधि के दौरान जोड़े की कुल वैध आय 1,11,31,383 थी, जबकि उनके पास 2,13,85,000 से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति पाई गई. यह रकम उनकी वैध आय से लगभग 108 प्रतिशत ज्यादा थी. EOW की कार्रवाई में इंदौर के अलग-अलग इलाकों में स्थित छह संपत्तियों का पता चला है.