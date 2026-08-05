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इंदौर के अलग-अलग इलाकों में 6 मकान-प्लॉट, आय से 108% अधिक संपत्ति का खुलासा, करोड़पति निकला MYH का स्टोरकीपर

इंदौर में EOW ने एमवाय अस्पताल के स्टोरकीपर राकेश गोरखे के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की. शुरुआती जांच में आय से 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Aug 05, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:36 PM IST
इंदौर के अलग-अलग इलाकों में 6 मकान-प्लॉट, आय से 108% अधिक संपत्ति का खुलासा, करोड़पति निकला MYH का स्टोरकीपर

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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