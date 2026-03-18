इंदौर: चार्ज में लगी EV बनी आग का गोला, फिर डिजिटल लॉक बना मौत का फंदा; घर में झुलसकर 8 लोगों की मौत

Indore EV Fire: मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट के बाद आग का गोला बन गई और फिर आग ने तीन मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के बाद घर में लगा डिजिटल लॉक 'मौत का फंदा' बन गया और हादसे में 8 लोगों की घर के अंदर झुलसकर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं और इनका इलाज चल रहा है. कार में लगी आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई, जिससे पूरा जलकर खाक हो गया. आग लगने के बाद घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर फटने लगे और इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया.

चार्ज में लगी EV कैसे बनी आग का गोला?

घटना इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा के पास प्रीति नगर का है, जहां चार्ज में लगी इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई. इसके बाद आग ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि घर के अंदर 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर और कुछ ज्वलनशील केमिकल भी रखे थे, जिससे आग और ज्यादा भयावह हो गई. अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर को सीन ऑफ क्राइम डू नॉट एंटर का टेप लगाकर सील कर दिया है और जांच में जुटी है.

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गैस सिलेंडर फटने से आग ने भयंकर रूप ले लिया

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कार में लगी आग ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया. घर में आग लगने के बाद आग ने अंदर रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया और एक के बाद एक करके चार सिलेंडर फट गए. इसके बाद आग और भयावह हो गई. सिलेंडर फटने के बाद इतना तेज धमाका हुआ कि मकान का एक हिस्सा ढह गया. धमाके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई और पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी.

डिजिटल लॉक बना 'मौत का फंदा'

गैस सिलेंडर ने आग को विकराल बना दिया, जिसके बाद घर में लगे डिजिटल लॉक ने 'मौत के फंदे' जैसा काम किया. बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए और घर के लोग बाहर निकल नहीं पाए. पुलिस आयुक्त के मुताबिक सम्भवतः इलेक्ट्रिक लॉक बिजली बंद होने से घर के दरवाजे खुल नहीं पाए, जिसकी वजह से घर के सदस्य बाहर निकल नहीं पाए और अंदर दम घुटने से मौत हो गई. पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा, 'घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे और आग लगने के बाद बिजली कट गई, जिस वजह से दरवाजे लॉक पोजीशन में चले गए.' इंदौर के डीएम शिवम वर्मा ने बताया, 'डिजिटल लॉक लगे होने की वजह से टीम को अंदर घुसने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी.'

आग की घटना को लेकर चश्मदीदों और पड़ोसियों ने क्या बताया?

चश्मदीदों और प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसियों की मानें तो परिवार के तीन लोगों को रेस्क्यू कर पड़ोसियों ने ही बाहर निकाला. आग का रूप इतना विकराल था कि देखते ही देखते आठ लोगों की जान चली गई, जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि घर में 12 लोग थे, जिसमें 6 लोग उनके रिश्तेदार थे और बाहर से इलाज के लिए उनके घर आए हुए थे. पड़ोसियों और प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो करीब 3:15 बजे मकान में आग लगी थी और 3:30 बजे तक फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियों बिजली विभाग को खबर कर दी गई थी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा तब तक परिवार के कई लोग काल के गाल में समा गए. पड़ोसियों ने बताया कि घर में लगी जालियों को तोड़कर और सीढ़ी लगाकर परिजनों को बाहर निकाला.

हादसे में 8 लोगों की मौत, 4 घायल

मरने वालों के नाम उम्र मनोज पुगलिया 65 सिमरन पुगलिया 30 विजय सेठिया 65 सुमन सेठिया 60 छोटू सेठिया 22 राशि सेठिया 12 टीनू 35 तनय 8

घायलों के नाम उम्र सुनिता पुगलिया - सौरभ पुगलिया 30 सोमिल पुगलिया - हर्षित पुगलिया 25

आग घटना पर CM मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय का बयान

घटना पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया और दुख जताया. उन्होने लिखा, 'इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है. हादसे में दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.'

इंदौर में हुई अग्नि दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। हादसे में दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 18, 2026

आग लगने की घटना के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. इसके बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए और जानकारी जुटाई जाए. उन्होंने कहा कि यह घटना अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है.अभी पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है और इसकी चार्जिंग में आग लगी है. ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए, ताकि मोबाइल या व्हीकल चार्ज हो जाए तो अलार्म बजने लगे.