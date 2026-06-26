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इंदौर में EV और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव, क्लीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगी रफ्तार, टॉप 10 स्टार्टअप को मिलेगी फंडिंग

EV Summit Indore: इंदौर में मध्य भारत का सबसे बड़ा ईवी सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत देशभर के कई प्रमुश विशेषज्ञ और 200 से अधिक उद्योगपति हिस्सा लेंगे.

Written ByPooja
Published: Jun 26, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:18 AM IST
इंदौर में EV और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव, क्लीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगी रफ्तार, टॉप 10 स्टार्टअप को मिलेगी फंडिंग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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