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EV Summit Indore: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब स्वच्छ परिवहन, हरित ऊर्जा, सतत विकास और स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा जा रहा है. 26 जून को शेराटन ग्रैंड पैलेस में HEV कैपिटल कनेक्ट का आयोजन किया जाएगा. यह कार्यक्रम मध्य भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और सस्टेनेबिलिटी आधारित निवेश व नवाचार सम्मेलन माना जा रहा है .
इस सम्मेलन का उद्देश्य टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों के लोकल स्टार्टअप और उभरते हुए बिजनेस को नेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों, कॉर्पोरेट्स और फैसले लेने वालों से जोड़ना है. यह कॉन्फ्रेंस पूरे इलाके में नए इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप और बिजनेस के मौकों के लिए रास्ता बनाने में मदद करेगी.
ये बड़ी कंपनियां इवेंट में लेंगी हिस्सा
आयोजकों के अनुसार, इस कॉन्फ्रेंस के लिए 50 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई गई है. इससे क्लीन मोबिलिटी, क्लाइमेट टेक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े सेक्टर में निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ने का पता चलता है. इस कॉन्फ्रेंस में 12 निवेशक, 16 पैनल एक्सपर्ट और 10 चुने हुए स्टार्टअप्स की प्रेजेंटेशन शामिल होंगी. इसके अलावा, VIDA – Hero Group, TVS, Olectra, Cargo Matters और कई अन्य बड़ी कंपनियां भी इस इवेंट का हिस्सा होंगी.
2,400 स्टार्टअप्स ने दिखाई दिलचस्पी
देश भर से लगभग 2,400 स्टार्टअप्स ने इस कॉन्क्लेव में दिलचस्पी दिखाई. कई चरणों वाली सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 100 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें से टॉप 10 को इन्वेस्टर्स के सामने लाइव पिच करने का मौका मिलेगा. ये स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल फर्म्स, एंजेल इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के सामने अपने बिनेस मॉडल और टेक्निकल सॉल्यूशन पेश करेंगे. इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल रूप से शामिल होने की संभावना है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे.
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