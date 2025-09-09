BJP विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, 10 दिनों में दूसरी बार हुआ यह आदेश, नहीं हुए थे पेश

MLA Surendra Patwa-मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र पटवा की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं. इंदौर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पटवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. 29 अगस्त 2025 को भी वारंट जारी किया गया था, 8 सितंबर को पटवा को पेश होने था लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने 9 सितंबर 2025 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

चेक बाउंट का है मामला

यह कार्रवाई चेक बाउंस से जुड़े कई मामलों के बाद की गई है. कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को आदेश दिया है कि वे पटवा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें. यह वारंट विशेष दंडाधिकारी न्यायालय, इंदौर में जारी हुआ है, जिसमें पटवा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420, 409 और 120B लागू की गई ै.

16 सितंबर को होना पड़ेगा पेश

कोर्ट की तरफ से जारी किए गए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आरोपी न्यायालय में 16 सितंबर को उपस्थित नहीं होता है तो उसे बिना जमानत के गिरफ्तार किया जाएगा. बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा के SBI समेत कई बैंकों में फर्जी खातों की जानकारी मिली थी. CBI ने सुरेंद्र पटवा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. पटवा के खिलाफ लगभग 100 के करीब चेक बाउंस के मामले जिला कोर्ट में पेंडिंग हैं.

कई मामलों का नहीं हुआ निराकरण

यह मामला जांच एजेंसियों की निगरानी में पहले से था और अब कोर्ट के आदेश के बाद जांच में तेजी आ सकती है. वहीं उनके खिलाफ चेक बाउंस के दर्ज मामलों का अबी तक निराकरण नहीं हो पाया है. कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विधायक सुरेंद्र पटवा बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं.

