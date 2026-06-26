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इंदौर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, बाजार में खपाते थे फेक करेंसी, तीन आरोपी गिरफ्तार

Indore News-इंदौर की गांधी नगर पुलिस ने सिंगापुर टाउनशिप में चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी रवि चौधरी सहित तीन जालसाजों का गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप और 200 रुपए के 84 हजार मूल्य के नकली नोट बरामद हुए हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 26, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:06 PM IST
इंदौर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, बाजार में खपाते थे फेक करेंसी, तीन आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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