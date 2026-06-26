/इंदौर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, बाजार में खपाते थे फेक करेंसी, तीन आरोपी गिरफ्तार

Indore Fake Currency Racket-मध्यप्रदेश के इंदौर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. गांधी नगर थाना पुलिस ने सिंगापुर टाउनशिप में चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री पर दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी पहले भी फेक करेंसी के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन बाहर आते ही उसने फिर से यही कारोबार शुरू कर दिया. पुलिस ने मौके से प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्पेशल पेपर और 200 रुपये के 84 हजार रुपये कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं. पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है।