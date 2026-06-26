/इंदौर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, बाजार में खपाते थे फेक करेंसी, तीन आरोपी गिरफ्तार

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Indore Fake Currency Racket-मध्यप्रदेश के इंदौर पुलिस ने नकली नोटों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. गांधी नगर थाना पुलिस ने सिंगापुर टाउनशिप में चल रही नकली नोट छापने की फैक्ट्री पर दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी पहले भी फेक करेंसी के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन बाहर आते ही उसने फिर से यही कारोबार शुरू कर दिया. पुलिस ने मौके से प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्पेशल पेपर और 200 रुपये के 84 हजार रुपये कीमत के नकली नोट बरामद किए हैं. पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी है।
तीन आरोपी गिरफ्तार
यह पूरा मामला इंदौर के गांधी नगर थाना क्षेत्र की सिंगापुर टाउनशिप का है, जहां किराए के फ्लैट में नकली नोट छापने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर तीन आरोपियों रवि चौधरी, संजय वैष्णव और दीपक पटेल को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी रवि चौधरी के कब्जे से प्रिंटिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर, स्पेशल पेपर और 200 रुपये के करीब 80 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं.
इस तरह से नकली नोट करते थे तैयार
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद से नकली नोट तैयार करते थे. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रवि चौधरी पहले भी नकली नोट के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है. जेल से छूटने के बाद उसने फिर अपने साथियों के साथ फर्जी नोट छापने का कारोबार शुरू कर दिया.
पुलिस कर रही है जांच
वहीं अन्य आरोपी संजय वैष्णव और दीपक पटेल नकली नोट तैयार करने और उन्हें बाजार में खपाने का काम करते थे. फिलहाल गांधी नगर पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह लंबे समय से फेक करेंसी का नेटवर्क चला रहा था. अब पूरे रैकेट और नकली नोटों की सप्लाई चेन की गहन जांच की जा रही है.
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