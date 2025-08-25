इंदौर फैमली कोर्ट का बड़ा आदेश, एफिडेविट में गलत जानकारी देने पर लगेगा क्रिमिनल केस
इंदौर फैमली कोर्ट का बड़ा आदेश, एफिडेविट में गलत जानकारी देने पर लगेगा क्रिमिनल केस

MP News: इंदौर फैमली कोर्ट से एफिडेविट को लेकर नया मामला सामने आया है. फैमली कोर्ट में मौजूद एक दंपत्ति को फटकार लगाते हुए जज का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट केनियमों का पालन करते हुए एफिडेविट पर असत्य जानकारी देना अब क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 25, 2025, 04:30 PM IST
indore family court
indore family court

Indore Family Court: इंदौर फैमली कोर्ट के जज तजिंदर सिंघ अजमानी ने एफिडेविट प्रस्तुत करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2020 में एफिडेविट में सही जानकारी देने जैसे नियमों के पालन करने का निर्देश जारी किया गया था. 5 साल बाद भी इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. अब ऐसा नहीं करने वालों पर धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

क्या है पूरा मामला
इस मामले की शुरूआत होती है इंदौर फैमली कोर्ट से, जहां दंपत्ति के मेंटेनेंस केस के सुनवाई के दौरान जज तजिंदर सिंघ अजमानी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पति पत्नी को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि पति -पत्नि दोनों ही एफिडेविट प्रस्तुत करते है लेकिन आय और संपत्ति के बारे में सत्य और स्पष्ट जानकारी नहीं देते है. तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय NA लिख देते है.

NA लिखना पड़ सकता है भारी
5 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से शपथ पत्र पर जानकारियों के स्पष्टीकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे. आज भी कई लोगों का शपथ पत्र  असत्य और अधूरी जानकारियों से भरा रहता है. NA या अस्पष्ट जानकारी देने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है. अब ऐसा करना धारा 360 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा.

क्या कहते है एडवोकेट
इस मामले पर शहर के तमाम एडवोकेट का भी यही कहना है कि, ये सच है कि कई बार पक्षकार एफिडेविट पर आय और संपत्ति जैसी जानकारी देने से बचते है. पक्षकार वहीं जानकारी देते है जो वो देना चाहते है. कई बार इन्ही कारणों से शपथ पत्र में सही जानकारी नहीं आ पाती है और शपथ पत्र अधूरी जानकारी से भरा होता है.

सोर्स: नई दुनिया

