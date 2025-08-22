अंतिम संस्कार के बाद तंत्र-मंत्र! सिंदूर, अंडे और शराब की बोतल से फैली सनसनी

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम पर जैन समजा के लोगों ने शुक्रवार को हंगामा कर दिया. परिवार का आरोप है कि अस्थि संचय के दौरान जब वे लोग मिट्टी लेने के लिए पहुंचे तो दाह स्थल पर शराब की बोतल, अंडे और सिंदूर रखा हुआ मिला. यह देख परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने तांत्रिक क्रियाओं की आशंका जताई है. जैन समाज के लोगों ने इस घटना को लेकर आक्रोश जताया है.

परिवार का आरोप है कि कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर संतोषजनक जबाव नहीं दिया है.

गुरुवार को किया था अंतिम संस्कार

परिवार का कहना है कि मृतक का अंतिम संस्कार गुरुवार शाम करीब 4 बजे किया गया था. शुक्रवार को सुबह जब अस्थि संचय के लिए मृतक के दामाद सन्नी और परिजन श्मशान घाट पहुंते तो दाह स्थल पर 15 से 20 अंडे और शराब की बोतल रखी हुई मिली. इसके साथ ही सिर के हिस्से की कुछ हड्डियां भी गायब थीं.

तांत्रिक क्रियाओं की आशंका

मृतक के दामाद सन्नी ने बताया कि उन्हें आशंका है कि दाह संस्कार के बाद हड्डियों का उपयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया गया होगा. उनका कहना है कि यह बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है. परिजनों ने बताया कि दाह स्थल पर संदिग्ध चीजें देखने बाद सबके होश उड़ गए. घटनास्थल पर मौजूद मुक्तिधाम के कर्मचारियों ने सफाईकर्मी को बुलाकर तत्काल वहां सफाई करवाई.

कैमरों में भी नहीं मिला कुछ खास

परिजानों का आरोप है कि कर्मचारियों ने पूरे मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दिया है. वहीं मुक्तिधाम परिसर में लगे सीसीटीब कैमरों की फुटेज भी धुंधली होने के कारण स्पष्ट रूप से कुछ नजर नहीं आया. मृतक के परिजन प्रबंधन से साफ फुटेज उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं. दामाद सन्नी का कहना है कि समाज की भावनाएं आहत हुईं है, इसलिए मामले की शिकायत पुलिस से की जाएगी.

