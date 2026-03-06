Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

पति एक, पत्नियां दो...इंदौर में बीच सड़क नहीं, घर के अंदर छिड़ा 'सौतन' युद्ध, चले लात-घूंसे

Indore News-इंदौर में पति को लकेर दो पत्नियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति की दूसरी पत्नी साइना पर मारपीट करने आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि दूसरी पत्नी ने उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की और पेट में लात मार दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:35 PM IST
Two Wives Fight Over Husband-मध्यप्रदेश के इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र स एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही व्यक्ति की दो पत्नियों के बीच वर्चस्व की जंग खूनी संघर्ष में बदल गई. पति को अपने साथ रखने की जिद और घर न आने के विवाद को लेकर हुए इस मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ा. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 

पति नहीं आता है घर
जानकारी के अनुसार, यह घटना चंदन नगर के गीता नगर इलाके की है. यहां रहने वाली ताहेरा शाह गुरुवार को अपने पति वारिस अली के साथ घर पर मौजूद थीं. इसी दौरान वारिस अली की दूसरी पत्नी, साइना, अचानक वहां पहुंच गई.साइना इस बात को लेकर बेहद नाराज थी कि वारिस अली उसके घर नहीं आ रहा है. देखते ही देखते दोनों महिलाओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. ताहेरा ने साइना को समझाने और शांत करने की कोशिश की, लेकिन समझाने की बात सुनकर साइना और भड़क गई. 

हाथ-मुक्कों से किया हमला
विवाद इतना बढ़ा कि साइना ने आपा खो दिया और ताहेरा पर हमला कर दिया. पीड़िता ताहेरा शाह ने पुलिस को बताया कि साइना ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि साइना ने ताहेरा के चेहरे पर हाथ-मुक्कों से प्रहार किया और उसके पेट में जोरदार लात मार दी. हमले के समय घर में चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर पति वारिस अली और उनके एक रिश्तेदार नाहिद ने बीच-बाचव करने की कोशिश की और बमुश्किल ताहेर को साइना के चंगुल से छुड़ाया. 

अस्पताल में भर्ती महिला
इस मारपीट की घटना में घायल ताहेरा को जिला अस्पताल ले जाया गया. पेट में अंदरूनी चोट और दर्द की शिकायत के चलते डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर के प्रसिद्ध एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम एमवाय अस्पताल पहुंची और पीड़ता के बयान दर्ज किए. ताहेरा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें-नशे में धुत पति ने पत्नी पर फेंका एसिड, गोद में मौजूद 4 महीने की बच्ची भी झुलसी

