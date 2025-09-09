'सलमान' का समर्थन एक्टर एजाज खान को पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज की FIR, जानिए क्या है मामला

FIR on Ejaz Khan-मध्यप्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने एक्टर एजाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. एजाज खान ने गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद भड़काऊ रील बनाई थी, जिसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसी रील को लेकर क्राइम ब्रांच के अफसरों ने इसे गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी. इसे लेकर मंगलवार शाम एजाज खान पर केस दर्ज कर किया गया है. सलमान लाला की मौत के बाद क्राइम ब्रांच ने करीब 35 अकाउंट को लिस्टेड किया था.

सांप्रदायिक रूप देने की थी कोशिश

एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि सलमान लाला की मौत के बाद उसे सांप्रदायिक रूप देने के मामले में एक्टर एजाज खान पर एफआईआर दर्ज की गई है. एजाज खान ने वीडियो में सलमान के लिए कहा था कि वह वर्ग विशेष का था, इसलिए पुलिस ने उसे मार दिया. जबकि इस मामले में सलमान के एनकाउंटर जैसे किसी भी तरह के साक्ष्य मौके पर नहीं मिले थे.

सलमान को बताया था तैराक

एक्टर एजाज खान ने सलमान लाला के समर्थन में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि वह समंदर में तैरने वाला बहुत बड़ा तैराक था. समंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरा करते. अगर वह गैंगस्टर था, तो उसका गुनाह यह नहीं था कि वह गैंगस्टर था, गुनाह यह था कि वह मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया.

तालाब में डूबने से हुई थी मौत

सलमान लाला की मौत के बाद एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें भड़काऊ पोस्ट थीं. क्राइम ब्रांच ने करीब 35 अकाउंट को लिस्टेड किया था. बता दें कि इंदौर के नया बसेरा में रहने वाले बदमाश सलमान लाला की 31 अगस्त रविवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. सलमान लाला सागर से इंदौर वापस आ रहा था, जब क्राइम ब्रांच की टीम पकड़ने के लिए लगी तो बचने के लिए भागा और सड़क किनारे तालाब में कूद गया. दो दिन बाद उसका शव तैरता हुआ मिला था.

