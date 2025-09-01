इंदौर में बाबा रामपाल की किताब पर बवाल, 2 महिलाएं हिरासत में, युवक की शिकायत पर FIR दर्ज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2904909
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में बाबा रामपाल की किताब पर बवाल, 2 महिलाएं हिरासत में, युवक की शिकायत पर FIR दर्ज

Indore News-इंदौर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. युवक ने 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि महिलाएं उसे कथित बाबा रामपाल की किताबें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं थीं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 01, 2025, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में बाबा रामपाल की किताब पर बवाल, 2 महिलाएं हिरासत में, युवक की शिकायत पर FIR दर्ज

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में धार्मिक भावना आहत करने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. महिलाओं पर युवक ने आरोप लगाया है कि वह उसे जबरदस्ती कथित बाबा रामपाल की किताबें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है. 

ज्ञान गंगा किताब, हिरासत में महिलाएं
युवक अनुकूल इंगले की शिकायत पर रावजी बाजार पुलिस ने समाजवाद नगर निवासी निर्मला हार्डिया और रेणुका हार्डिया पर रविवार को मामला दर्ज किया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. युवक ने बताया कि मैं क्षत्रिय धर्मशाला के पास से निकर रहा था. इसी दौरान दो महिलाएं मेरे पास पहुंची और ज्ञान गंगा नाम की किताब लेने की बात कहने लगीं. 

'गंगा स्नान नहीं करना चाहिए'
महिलाओं ने किताब लेने की बात कही. किताब के पेज नंबर 9 पर लिखा था कि धार्मिक स्थालों पर जाना निषेध है. उपवास नहीं रखना चाहिए. गंगा स्नान भी नहीं करना चाहिए. वहीं किताब के पेज नंबर 25 पर काल को ब्रह्मा और प्रकृति को दुर्गा बताया है. काल द्वारा प्रकृति के साथ जबदस्ती करने की बात भी लिखी है. लिखा है कि इससे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पति हुई है

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू धर्म को लेकर लिखी गलत बातें
इस किताब में गायत्री माता को लेकर भी गलत बातें लिखी हैं. सभी हिंदू धर्म के भगवानों को लेकर भी गलत कहा गया है. इसी से नाराज होकर हिंदूवादी लोगों के साथ अनुकूल इंगले थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को थाने बुलाया और उन्हें हिरासत में लिया. जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के कथित बाबा रामपाल हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

यह भी पढ़ें-गैंगस्टर सलमान लाला का तालाब में मिला शव, पुलिस से बचने के लिए भागा था, सागर से लौट रहा था इंदौर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore firmp newsBaba Rampal

Trending news

indore news
बप्पा का अनोखा दरबार, गणेश पंडाल में लगे राजा मर्डर समेत कई हत्याकांड के पोस्टर
Ladli Behna Yojana
क्या आपको नहीं मिल रहा लाड़ली बहना योजना का लाभ? जानें आवेदन की प्रकिया और योग्यता
chhatarpur news
हाथ ठेले पर गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा पति, नर्स ने किया इलाज से इनकार
mp news
क्या दूध नॉनवेज है? पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा शख्स, पुलिस ने पकड़ा तो किया खुलासा
Chhattisgarh Govt Scheme
श्रमिको के बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाएगी सरकार, नहीं लगेगा एक भी पैसा
indore news
गैंगस्टर सलमान लाला का तालाब में मिला शव, पुलिस से बचने के लिए भागा था, डूबने से मौत
Gwalior
घोड़े को मिला पूर्व जन्म का साथी, मालिक को छोड़ बार-बार पहुंच रहा एक युवक के घर
mp news
बालोद में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस में ड्राइवर बेहोश, अफरा तफरी माहौल, कई घायल
sehore
बॉलीवुड का 'बमुलिया' गांव, जहां हो रही छोरियां चली गांव शो की शूटिंग,वहां फैली गंदगी
bhopal news
भोपाल के घरों में सप्लाई हो रहा 'जहरीला पानी', 2.5 लाख लोगों पर इन बीमारियों का खतरा
;