इंदौर में बाबा रामपाल की किताब पर बवाल, 2 महिलाएं हिरासत में, युवक की शिकायत पर FIR दर्ज

Indore News-इंदौर में धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. युवक ने 2 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि महिलाएं उसे कथित बाबा रामपाल की किताबें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं थीं.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में धार्मिक भावना आहत करने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. महिलाओं पर युवक ने आरोप लगाया है कि वह उसे जबरदस्ती कथित बाबा रामपाल की किताबें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है.
ज्ञान गंगा किताब, हिरासत में महिलाएं
युवक अनुकूल इंगले की शिकायत पर रावजी बाजार पुलिस ने समाजवाद नगर निवासी निर्मला हार्डिया और रेणुका हार्डिया पर रविवार को मामला दर्ज किया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. युवक ने बताया कि मैं क्षत्रिय धर्मशाला के पास से निकर रहा था. इसी दौरान दो महिलाएं मेरे पास पहुंची और ज्ञान गंगा नाम की किताब लेने की बात कहने लगीं.
'गंगा स्नान नहीं करना चाहिए'
महिलाओं ने किताब लेने की बात कही. किताब के पेज नंबर 9 पर लिखा था कि धार्मिक स्थालों पर जाना निषेध है. उपवास नहीं रखना चाहिए. गंगा स्नान भी नहीं करना चाहिए. वहीं किताब के पेज नंबर 25 पर काल को ब्रह्मा और प्रकृति को दुर्गा बताया है. काल द्वारा प्रकृति के साथ जबदस्ती करने की बात भी लिखी है. लिखा है कि इससे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पति हुई है
हिंदू धर्म को लेकर लिखी गलत बातें
इस किताब में गायत्री माता को लेकर भी गलत बातें लिखी हैं. सभी हिंदू धर्म के भगवानों को लेकर भी गलत कहा गया है. इसी से नाराज होकर हिंदूवादी लोगों के साथ अनुकूल इंगले थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को थाने बुलाया और उन्हें हिरासत में लिया. जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के कथित बाबा रामपाल हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
यह भी पढ़ें-गैंगस्टर सलमान लाला का तालाब में मिला शव, पुलिस से बचने के लिए भागा था, सागर से लौट रहा था इंदौर
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!