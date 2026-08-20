/हो जाएं सावधान! बिरयानी में अजीनोमोटो, मिर्च पाउडर-सौंफ में मिलावटी रंग, इंदौर के फेमस बिरयानी सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा

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इंदौर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की है. एक शिकायत मिलने पर विभाग ने भोला राम उस्ताद मार्ग पर मीरा गार्डन के पास चल रहे एक बिरयानी आउटलेट का अचानक निरीक्षण किया. निरीक्षण में खाना बनाने के तरीके, लाइसेंस और क्वालिटी से जुड़ी कई कमियां पाई गईं. निरीक्षण के समय, वहां वेज बिरयानी, इडली-सांभर और उपमा जैसी चीजें बनाई और बेची जा रही थी. निरीक्षण टीम को यह भी पता चला कि खाने की चीजें सर्वानंद नगर की एक जगह पर तैयार की जा रही थीं और फिर खंडवा रोड समेत कई आउटलेट्स और जगहों पर भेजी जा रही थी.
निर्माण और बिक्री दोनों स्थानों का नहीं मिला खाद्य लाइसेंस
फूड सेफ्टी अधिकारियों की जांच में पता चला कि फूड प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने वाली जगहों के लिए जरूरी फूड लाइसेंस मौके पर मौजूद नहीं थे. इसके अलावा प्रतिष्ठान के संचालक पानी की क्वालिटी की टेस्ट रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी नहीं दिखा पाए, जिसके बाद टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
मिर्च पाउडर और सौंफ में रंग की आशंका
शुरुआती जांच के दौरान मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल करके खाने की चीजों की जांच की गई. आर्टिफिशियल रंग के इस्तेमाल के शक में मिर्च पाउडर और सौंफ के सैंपल जांच के लिए लिए गए. इसके अलावा, वेज बिरयानी का भी एक सैंपल लिया गया, जिसे हर रोज हजारों लोग बड़े चाव से खाते हैं.
बिरयानी में मिला अजीनोमोटो
जांच के दौरान यह भी पता चला कि वेज बिरयानी बनाने में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जा रहा था. लिए गए सैंपल अब लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे. रिपोर्ट मिलने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. फूड डिपार्टमेंट के इस कदम के बाद शहर में बिना जरूरी लाइसेंस और क्वालिटी से जुड़े कागजात के चल रहे दूसरे प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है.
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