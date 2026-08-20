/हो जाएं सावधान! बिरयानी में अजीनोमोटो, मिर्च पाउडर-सौंफ में मिलावटी रंग, इंदौर के फेमस बिरयानी सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा

इंदौर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की है. एक शिकायत मिलने पर विभाग ने भोला राम उस्ताद मार्ग पर मीरा गार्डन के पास चल रहे एक बिरयानी आउटलेट का अचानक निरीक्षण किया. निरीक्षण में खाना बनाने के तरीके, लाइसेंस और क्वालिटी से जुड़ी कई कमियां पाई गईं. निरीक्षण के समय, वहां वेज बिरयानी, इडली-सांभर और उपमा जैसी चीजें बनाई और बेची जा रही थी. निरीक्षण टीम को यह भी पता चला कि खाने की चीजें सर्वानंद नगर की एक जगह पर तैयार की जा रही थीं और फिर खंडवा रोड समेत कई आउटलेट्स और जगहों पर भेजी जा रही थी.