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हो जाएं सावधान! बिरयानी में अजीनोमोटो, मिर्च पाउडर-सौंफ में मिलावटी रंग, इंदौर के फेमस बिरयानी सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा

आप भी बिरयानी खाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाएं! इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में बिरयानी सेंटर पर कई अनियमितताएं सामने आई हैं. जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, लाइसेंस और निर्माण प्रक्रिया में खामियां मिली हैं.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:48 PM IST
हो जाएं सावधान! बिरयानी में अजीनोमोटो, मिर्च पाउडर-सौंफ में मिलावटी रंग, इंदौर के फेमस बिरयानी सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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