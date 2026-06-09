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इंदौर में फर्जी महिला 'अपर कलेक्टर' का कारनामा, सरकारी गाड़ी की फोटो दिखाकर ठगे 2.50 लाख

Indore News-इंदौर में महिला ने खुद को अपर कलेक्टर बताकर एक युवक से 2.50 लाख रुपए की ठगी कर ली. महिला ने सरकारी अधिकारी बनकर युवक का जमीन से जुड़ा काम कराने का आश्वासन दिया. विश्वास दिलाने के लिए अपर कलेक्टर लिखी सरकारी गाड़ी के साथ फोटो भी दिखाई. अब पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:35 PM IST
इंदौर में फर्जी महिला 'अपर कलेक्टर' का कारनामा, सरकारी गाड़ी की फोटो दिखाकर ठगे 2.50 लाख

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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