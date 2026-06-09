इंदौर में फर्जी महिला 'अपर कलेक्टर' का कारनामा, सरकारी गाड़ी की फोटो दिखाकर ठगे 2.50 लाख

कागजात निकले फर्जी, युवक ने शिकायत की

आरोप है कि पैसे लेने के बाद महिला ने जमीन संबंधी कुछ दस्तावेज युवक को सौंपे, लेकिन बाद में पता चला वे कागजात फर्जी निकले. इसके बाद युवक को संदेह हुआ और उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि महिला किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं है. यह जानकारी सामने आते ही युवक के होश उड़ गए. अपने साथ हुई कथित ठगी के बाद पीड़ित ने पुलिस, सीएम हेल्पलाइन और जिला प्रशासन से शिकायत की है. अब युवक कार्रवाई की मांग कर रहा है ताकि आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई हो सके. वहीं पूरा मामला कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद एडीएम रोशन राय ने कहा कि मामला सामने आया है जिसकी जांच करवाएंगे.