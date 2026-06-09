इंदौर में फर्जी महिला 'अपर कलेक्टर' का कारनामा, सरकारी गाड़ी की फोटो दिखाकर ठगे 2.50 लाख

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Young Man Defrauded-मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपर कलेक्टर बनकर युवक से ठगी का वारदात को अंजाम दिया. महिला ने खुद को अपर कलेक्टर बताया और युवक को अपने झांसे में लेकर उसका जमीन से जुड़ा काम कराने के नाम पर करीब ढाई लाख रुपये ऐंठ लिए. महिला ने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपर कलेक्टर लिखी सरकारी गाड़ी के साथ फोटो तक दिखाई. जब युवक को सच्चाई का पता चला तो उसने पुलिस, सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है.
सरकारी वाहन के साथ दिखाई फोटो
इंदौर के एक युवक के साथ हुई इस कथित ठगी का खुलासा तब हुआ जब वह शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा. युवक का आरोप है कि उसकी पहचान वंदना नाम की एक महिला से हुई थी, जिसने खुद को अपर कलेक्टर बताया था. विश्वास दिलाने के लिए उसने सरकारी वाहन के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाई थीं, जिन पर अपर कलेक्टर लिखा हुआ था.
महिला को दिए 2.50 लाख
पीड़ित के अनुसार, महिला ने दावा किया कि वह सरकारी कार्यालय से जुड़ी हुई है और सरकारी विभागों से संबंधित कोई भी काम आसानी से करवा सकती है. इसी दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों और अन्य कामों को लेकर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. युवक का कहना है कि युवती ने काम कराने के बदले पहले तो 5 लाख रुपए की मांग की लेकिन बाद में 2.50 लाख में बात हुई, जिस पर उसने भरोसा करते हुए रकम दे दी.
कागजात निकले फर्जी, युवक ने शिकायत की
आरोप है कि पैसे लेने के बाद महिला ने जमीन संबंधी कुछ दस्तावेज युवक को सौंपे, लेकिन बाद में पता चला वे कागजात फर्जी निकले. इसके बाद युवक को संदेह हुआ और उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि महिला किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं है. यह जानकारी सामने आते ही युवक के होश उड़ गए. अपने साथ हुई कथित ठगी के बाद पीड़ित ने पुलिस, सीएम हेल्पलाइन और जिला प्रशासन से शिकायत की है. अब युवक कार्रवाई की मांग कर रहा है ताकि आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई हो सके. वहीं पूरा मामला कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद एडीएम रोशन राय ने कहा कि मामला सामने आया है जिसकी जांच करवाएंगे.
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