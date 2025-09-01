 गैंगस्टर सलमान लाला का तालाब में मिला शव, पुलिस से बचने के लिए भागा था, सागर से लौट रहा था इंदौर
इंदौर

Indore News-इंदौर के कुख्यात अपराधी सलमान लाला का शव सीहोर में सड़क किनारे पानी से भरे एक गड्ढे में मिला. सलमान लाला पर एनडीपीएस और हत्या के प्रयास सहित 32 से ज्यादा मामले दर्ज थे, वहीं वह एमडी ड्रम मामले फरार चल रहा था. पुलिस की दबिश के दौरान वह 2 दिन पहले भाग निकला था. रविवार को उसका शव इंदौर-भोपाल रोड पर मिला.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:41 PM IST
Gangster Salman Lala Death-मध्यप्रदेश के इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला का शव रविवार को सीहोर में इंदौर-भोपाल रोड पर सड़क के किनारे एक पानी से भरे गड्ढे में मिला. सलमान लाला एमडी ड्रग मामले में फरार चल रहा था. क्राइम ब्रांच की टीम कई दिनों से उसे ढूंढ रही थी. जब क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि वह अपने भाई को जमानते बाद उसे लेने स्कॉर्पियो से सागर पहुंचा है. इसके बाद से ही टीम जेल से उसके पीछे लग गई थी. सलमान लाला पर एनडीपीएस और हत्या के प्रयास सहित 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. 

गाड़ी रुकते ही पकड़ने उतरे सिपाही
क्राइम ब्रांच के अनुसार, रात करीब 2 बजे इंदौर-सीहोर हाईवे पर एक तालाब के पास सलमान ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रुकवाई. गाड़ी रुकते ही पुलिस के निजी वाहन से सिपाही उसे पकड़ने के लिए उतरे, लेकिन सिपाहियों को देखकर सलमान ने अंधेर में छलांग लगा दी. गाड़ी में बैठे उसके चार साथियों को पुलिस ने दबोच लिया. 

दो दिन तक तलाशती रही पुलिस
दो दिनों तक स्थानीय पुलिस तालाब और उसके आसपास उसकी तलाश करती रही. पुलिस को लगा कि अंधेरे का फायदा उठाकर वह भाग निकला है. लेकिन रविवार दोपहर को उसका शवव पानी में तैरता हुआ ऊपर आ गया. सलमान के लापता होने के बाद क्राइम ब्रांच के अफसर भी उसके फरार होने की आशंका जता रहे थे. 

कई बार पुलिस पर कर चुका था हमला
सलमान लाला पुलिसकर्मियों पर भी कई बार हमला कर चुका था. कुछ समय पहले खजराना में उसने क्राइम ब्रांच के एसआई पर पिस्टल तान दी थी. जब क्राइम ब्रांच की टीम पीछा कर रही थी तब सिपाहियों को डर था कि अगर आगे जाकर कार रोकेंगे तो वह गोली चला देगा. उज्जैन के दुर्लभ कश्यप के जैसे ही सलमान लाला की भी शोहरत थी. इंस्टाग्राम पर उसकी दर्जनों फर्जी आईडी हैं, जो उसके परिचित चला रहे हैं. 

भोपाल में हुआ पोस्टमार्टम
गैंगस्टर सलमान लाला का शव मिलने के बाद उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गई. पहले सीहोर में उसका पोस्टमार्टम होना था लेकिन बाद में उसके शव को भोपाल भेज दिया गया. भोपाल में फॉरेंसिक टीम की निगरानी में उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया है. सलमान के परिजनों ने क्राइम ब्रांच पर उसे मारकर शव पानी में फेंकने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें-घोड़े को मिला पूर्व जन्म का साथी, मालिक को छोड़ बार-बार पहुंच रहा एक युवक के घर; पुलिस भी हैरान

