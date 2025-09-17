इंदौर के 'डांसिंग कॉप' पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- दोस्ती करने मैसेज भेजे, रंजीत ने बताया साजिश

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के डांसिंग कॉप हवलदार रंजीत सिंह पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं. राधिका सिंह नाम से इंस्टाग्राम आईडी चलाने वाली युवती ने वीडियो वायरल कर कहा है कि ट्रैफिक का सिपाही जो काफी फेमस है. उसने दोस्ती करने के लिए मैसेज किए. इंदौर आने की भी बात कही. वहीं इस मामले पर रंजीत सिंह ने कहा कि युवती फेमस होने के लिए इस तरह का पैतरा अपना रही है.

इंदौर बुलाने का दिया ऑफर

युवती को रंजीत का इस तरह का मैसेज अच्छा नहीं लगा. उसने सोशल मीडिया पर ही इसे लेकर आपत्ति दर्ज की है. राधिका सिंह ने वीडियो में ट्रैफिक के जवान के बारे में कहा है कि रंजीत ने उससे दोस्ती करने, इंदौर बुलाने और फ्लाइट से टिकट कराने का ऑफर दिया है. उसने इंदौर में ठहरने की व्यवस्था करने की भी बात कही थी.

रंजीत से किया साफ इनकार

युवती ने कहा कि यह मुझे गलत लगा तो रंजीत से साफ इनकार कर दिया. वीडियो में राधिका सिंह ने कहा है कि मुझे उसकी दोस्ती की जरूरत नहीं है. पूरे मामले में रंजीत ने सफाई दी है. उन्होंने इस वीडियो को अपने खिलाफ साजिश का हिस्सा बताया है. हालांकि, न तो रंजीत सिंह और न ही युवती राधिका सिंह ने कही शिकायत दर्ज कराई है.

रंजीत सिंह ने दी सफाई

हमारे बीच कई माह पहले बातचीत हुई थी. मुझे युवती ने कई मैसेज किए हैं. जिसमें उसने खुद के साथ वीडियो बनाने की बात कही थी. उसने इसके लिए इंदौर आने के लिए कहां था. लेकिन, अब फेमस होने के लिए इस तरह का पैतरा अपना रही है. उसने काफी कुछ चेटिंग डिलीट कर दी.

