प्यार में मिला धोखा, युवती ने प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती
प्यार में मिला धोखा, युवती ने प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती

Indore News-इंदौर में युवती प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से कूद गई. तारों में उलझने के कारण युवती की जान बच गई, उसे हाथ-पैर में चोंटे आई हैं. प्रेमी का परिवार युवती को अस्पताल लेकर पहुंचा और भर्ती करने के बाद वहां से भाग निकला. युवक के साथ युवती की कहासुनी हुई थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:27 PM IST
प्यार में मिला धोखा, युवती ने प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, इंस्टाग्राम से हुई थी दोस्ती

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में युवती ने अपने प्रेमी के घर की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. तारों में उलझने के कारण युवती बाल-बाल बच गई. उसके हाथ-पैर में चोटें आई हैं. प्रेमी का परिवार युवती को अस्पताल लेकर पहुंचा. थोड़ी देर रुकने के बाद परिवार वहां से भाग निकला. इस मामले की जांच सेंट्रल कोतवाली पुलिस कर रही है. बताया जा रहा है कि बुधवार रात अपने प्रेमी आवेश के घर पहुंची थी और यहां उसके साथ कुछ कहासुनी हुई थी. 

बजरंग दल को मामले की जानकारी लगी तो कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंच गए.

तीसरी मंजिल से लगाई छलांग
पुलिस ने बताया की खरगोन निवासी युवती बुधवार रात अपने प्रेमी आवेश के घर पहुंची थी, यहां उसके साथ कहासुनी हो गई. युवती का आरोप था कि आवेश ने किसी और से शादी की है और उसे धोखा दे रहा है. उसने आरोप लगाया कि आवेश उसके साथ मारपीट करता रहा. इसी दौरान युवती दुसरी युवती को आवेश साथ देखने गई और छलांग लगा दी. 

प्रेमी का परिवार लेकर पहुंचा अस्पताल
युवती के बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद आवेश और उसका परिवार उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. यहां परिवार मामले को दबाता रहा. इसी दौरान आवेश ने युवती के मोबाइल से चैंटिंग और अन्य चीजें डिलीट कर दी. इसके बाद परिवार उसे छोड़कर अस्पताल से भाग गया. बजरंग दल जिला संयोजक पप्पी ठाकुर अस्पताल पहुंचे और युवती को दूसरे अस्पताल लेकर गए. फिलहाल युती की हालत खतरे से बाहर है. 

शादी के नाम पर दिया धोखा
युवती ने बताया कि आरोपी आवेश से उसकी इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी. इसके बाद उसने 4 सालों तक संबंध बनाए, लेकिन शादी नहीं की. इसी को लेकर पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई थी. मामला दर्ज होने के बाद आवेश जेल भी गया था. बाद में आवेश ने समझौते की पेशकश की और कहा कि जेल से आने के बाद वह शादी कर लेगा, लेकिन उसने शादी नहीं की. 

