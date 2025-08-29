Shraddha Tiwari Missing Case: 7 दिन से बाद मिली श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट, उल्टी तस्वीर टांगकर किया गया था टोटका

Indore Girl Missing Case: इंदौर की श्रद्धा तिवारी 7 दिन बात मिल गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा तिवारी शुक्रवार सुबह अचानक अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची है.
Shraddha Tiwari Missing Case: मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लड़कियों के लापता होने से लोगों में सनसनी का माहौल है. पहले कटनी जिले की अर्चना तिवारी गायब हो गई थी, वह 12 दिन बाद मिल गई थी. ऐसे ही एक इंदौर की लड़की श्रद्धा तिवारी भी लापता हो गई थी, वह 7 दिन बाद अचानक थाने पहुंची. दरअसल, श्रद्धा तिवारी केस में नया ट्विस्ट सामने आया है. वह शादी करके शुक्रवार को अचानक अपने पति के साथ थाने पहुंची.
आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने श्रद्धा की तलाश के लिए नई रणनीति बनाई थी. इतना ही नहीं श्रद्धा के पिता ने 51 हजार रुपए का इनाम भी देने की घोषणा की थी. उसके परिवार वालों ने घर के दरवाजे के बाहर श्रद्धा की तस्वीर को उल्टा टांगकर एक टोटका भी किया था, ताकि श्रद्धा जल्दी घर वापस आ सके.
मौसी के घर पर पूछताछ
हालांकि, पुलिस को श्रद्धा तिवारी के बारे में गुरुवार रात को पता चला कि वह मंदसौर में है. उसका अपने माता पिता से भी संपर्क हुआ है. श्रद्धा को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे. उसकी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट होने के मामले में उसकी मौसी की बेटी से भी पूछताछ की गई थी. (खबर अडेट हो रही है...)
