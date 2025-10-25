Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2975193
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

रिटायर आबकारी अधिकारी के 3 लॉकरों में मिला खजाना, निकला सोने-हीरे का पहाड़, कीमत है इतने करोड़

Indore News-इंदौर में रिटायर्ज जिला आबकारी से एक बार फिर पौने 4 करोड़ रुपए कीमत के सोना और हीरे क जेवरात मिले हैं. यह जेवरात बेटी, बेटे और बहु के लॉकर से निकले हैं. लोकायुक्त को इन लॉकरों को खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 25, 2025, 06:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिटायर आबकारी अधिकारी के 3 लॉकरों में मिला खजाना, निकला सोने-हीरे का पहाड़, कीमत है इतने करोड़

Raid at Retired Officer-मध्यप्रदेश के इंदौर में रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया से एक बार फिर खजाना मिला है. रिटायर्ड अधिकारी से करीब पौने 4 करोड़ रुपए कीमत के सोना और हीरे के जेवरात मिले हैं. लोकायुक्त ने यह सोना धर्मेंद्र भदौरिया की बेटी, बेटे और बहू के लॉकर से निकाला है. इन लॉकरों को खोलने के लिए लोकायुक्त को बहुत मशक्कत करनी पड़ी. बता दें कि धर्मेंद्र भदौरिया के अपार्टमेंट पर लोकायुक्त ने सबसे पहले छापा मारा था. इस दौरान 80 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया था. 

पौने 4 करोड़ के जेवरात मिले
शुक्रवार को देवास नाका स्थित कैनरा बैंक का लॉकर खोला गया. यह लॉकर धर्मेंद्र भदौरिया की बेटी अपूर्वा के नाम से है. टीम ने यहां से करीब 1.5 करोड़ कीमत के जेवरात और एचडीएफसी बैंक से 2 करोड़ 35 लाख रुपए कीमत के आभूषण निकाले हैं. लोकायुक्त को इन लॉकरों को खोलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. 

खुद निकालना चाह रहा था जेवरात 
बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र जानता था कि लॉकर में हीरे के आभूषण हैं. वह खुद ही लोकायुक्त को चकमा देकर उन्हें निकालने की फिराक में था. धर्मेंद्र सिंह ने अफसरों पर वकीलों के माध्यम से दबाव बनाने की भी कोशिश की. साथ ही उसने वकीलों को भेज कर बैंक अफसरों से कहा कि अपूर्वा ही लॉकर ऑपरेट करेगी.  कैनरा बैंक में निरीक्षक रेणु अग्रवाल ने कार्रवाई की और 1 किलो 658 ग्राम वजनी सोने के आभूषण निकाले. एचडीएफसी बैंक में डीएसपी सुनील तालान ने कार्रवाई कर 2 किलो सोने और हीरे के आभूषण निकाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

विवादों में रही है कार्यशैली
नौकरी में आने के बाद से ही धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की कार्यशैली विवादित रही है, वह दो बार निलंबित भी हो चुका है. धर्मेंद्र सिंह इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, धार और अलीराजपुर जैसी जगहों पर पदस्थ रहा है. लंबे समय तक वह अलीराजपुर जिले में पदस्थ था. सूत्रों के अनुसार वह गुजरात की अवैध शराब लाइन को चलाने वाले के साथ भी काम करता रहा है.

जानिए क्या-क्या मिला है

  • कैश- फ्लैट नंबर 201, कैलाश कुंज, इंदौर से एक करोड़ 13 लाख 13 हजार 612 रुपए मिले.
  • सोना- कुल 5 करोड़ 48 लाख 79 हजार 930 रुपए कीमत का 4 किलो 221 ग्राम सोना मिला.
  • चांदी- घर से 8 लाख 8 हजार 86 रुपए कीमत की 7 किलो 128 ग्राम चांदी जब्त की गई.
  • महंगी घड़ियां, वाहन, साड़ियां कुल 2 करोड़ 23 लाख 27 हजार के वाहन, साड़ी, घड़ियां, हथियार, परफ्यूम मिले हैं.
  • फ्लैट- कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार तीनों फ्लैट की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 92 लाख रुपए पाई गई है.
  • प्लॉट-मालवा काउंटी में 3 करोड़ 36 लाख 73 हजार रुपए का प्लॉट मिला है.

यह भी पढ़ें-पापा की परियां हुई लाल परी की दीवानी, यूनिफॉर्म में पहुंची अंग्रेजी शराब की दुकान

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsindore raid

Trending news

mandla news
पापा की परियां हुई लाल परी की दीवानी, यूनिफॉर्म में पहुंची अंग्रेजी शराब की दुकान
mp news
अनूपपुर में BJP नेता पर जानलेवा हमला, हॉर्न और हूटर बजाने से किया था मना, आरोपी फरार
mp news
शिवपुरी में विधायक बने किसान, हेलमेट पहनकर खाद लेने लाइन में लगे, सच्चाई आई सामने
bhind news hindi
भक्तों की फटी रह गईं आंखें, शिव मंदिर में तोड़फोड़; नंदी जी की मूर्ति भी उखाड़ी
mp news
मंदसौर में दर्दनाक हादसा, एक्सप्रेस-वे पर पुलिया से गिरी एम्बुलेंस, 2 की मौत
indore news
इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, किया गलत ढंग से टच; पुलिस ने...
mp news
'श्रद्धा जैसी लड़की 35 टुकड़ों में न कटे', भजन गायिका शहनाज अख्तर का बड़ा बयान
Katni News
फिर हैकर्स के निशाने पर कटनी कलेक्टर, फर्जी फेसबुक पेज पर फोटो का हुआ गलत इस्तेमाल
mp news
कॉलेज की मर्यादा गई तेल लेने, एक से बढ़कर एक धुरंधर बना रहे यहां ट्रेंडी रील्स
Korba News
कोरबा में गजब के चोर, रात के अंधेरे में सब्जी व्यापारी के घर घुसे, ले उड़े टमाटर