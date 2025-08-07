इंदौर में अब 'ओजोन थेरेपी' से होगा कैंसर का इलाज, हफ्ते भर की ट्रीटमेंट से ही दिखने लगेगा असर

Indore Cancer Ozone Therapy: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद की किरण जागी है. इंदौर के अष्टांग आयुर्वेदिक कालेज को ओजोन थेरेपी के लिए मशीन मिली है. दावा किया जा रहा कि ये मशीन कई हद तक कैंसर की कोशिकाओं से लड़कर कैंसर के मरीजों को राहत दिला सकती है. कैसे करेगा ये मशीन काम और कैसे मिलेगा कैंसर बीमारी से राहत जानिए इस खबर में.

क्या है ओजोन थेरेपी

हेल्थ जानकार बताते हैं कि, ओजोन थेरेपी कैंसर के इलाज में सहायक साबित होती है. इस थेरेपी की मदद से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है जो मरीजों को ज्यादा एनर्जी प्रदान करती है. शरीर में अधिक ऊर्जा होने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है जो कैंसर सेल्स को खत्म करने और शरीर को टोक्सिक फ्री करने में मददगार साबित होती है. ये थेरेपी हफ्ते में दो दिन ही दी जाती है.

प्राणायाम से भी मिलता है यही लाभ

ऐसा कहा जाता है कि प्राणायाम, ओजोन थेरेपी से कई गुना ज्यादा लाभदायक है. ओजोन थेरेपी आज के मेडिकल साइंस का कोई चमत्कार नहीं है बल्कि प्राणायाम का एक टेक्निकल रुप है. जिस तरीके से प्राणायाम करने से शरीर में आक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और शरीर स्वस्थ्य रहता है उसी तरीके से काम करता है ओजोन थेरेपी. यूरोपीय देशों में इस थेरेपी को बहुत लाभदायक माना जाता है. इस थेरेपी को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा ही लागू किया गया है.

कैंसर के साथ इन बीमारियों में भी सहायक

ओजोन थेरेपी ना सिर्फ कैंसर बल्कि जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द और स्किन की बीमारियों को भी खत्म करने में कारगार हैं. शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है तो बीमारियों से लड़ने और उनके ना होने का चांस भी बढ़ जाता है. ठीक उसी तरह शरीर में ऑक्सीजन के बढ़ जाने से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है. इंदौर के मेडिकल कॉलेज को दान में मिली ओजोन थेरेपी मशीन बेसक आने वाले सालों मेडिकल फिल्ड में चमत्कार दिखा सकती है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: नई दुनिया