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ट्रेनों में करता था चोरी और उड़ जाता था फ्लाइट से, GRP ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 15 लाख के गहने बरामद

Indore News-इंदौर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी कर फ्लाइट से भागने वाले शातिर चोर को नीमच रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले इस आरोपी के पास से 15 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं. आरोपी के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 24, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:57 PM IST
ट्रेनों में करता था चोरी और उड़ जाता था फ्लाइट से, GRP ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 15 लाख के गहने बरामद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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