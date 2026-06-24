/ट्रेनों में करता था चोरी और उड़ जाता था फ्लाइट से, GRP ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 15 लाख के गहने बरामद

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Cunning Theft Arrested-इंदौर जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले एक बेहद शातिर और हाईप्रोफाइल आरोपी जितेंद्र चावला को नीमच रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल का रहने वाला यह आरोपी ट्रेनों में वारदातों को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए फ्लाइट से सफर करता था. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 15 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किया है. आरोपी महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देता था.
महिला यात्री का बैग किया था चोरी
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इंदौर की एक महिला यात्री ने शिकायत दर्ज कराई कि अहमदाबाद-इंदौर ट्रेन यात्रा के दौरान उसका जेवरों से भरा पर्स चोरी हो गया है. जीआरपी ने मामला दर्ज कर जब जांच शुरू की, तो इंदौर सहित अन्य रेलवे स्टेशनों के लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. लंबी पड़ताल और बारीकी से की गई जांच के बाद पुलिस ने संदिग्ध के रूप में जितेंद्र चावला की पहचान की. आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस उसके पीछे लग गई.
नीमच रेलवे स्टेशन से हुआ गिरफ्तार
लेकिन आरोपी बेहद चालाक था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमों ने दिल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद और बदायूं सहित कई राज्यों में दबिश दी. आखिरकार, मुखबिर की सटीक सूचना पर जीआरपी ने उसे नीमच रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने चोरी की कई वारदातें कबूल की हैं.
आरोपी फ्लाइट से करता था सफर
पुलिस जांच में आरोपी के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. आरोपी चोरी की रकम से हवाई यात्राएं करता था ताकि किसी को उस पर शक न हो और वह आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य भाग सके. इतना ही नहीं, वह सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं से दोस्ती करता था और उनसे मिलने के लिए भी फ्लाइट से ही जाता था. शातिर चोर जितेंद्र के खिलाफ देशभर के अलग-अलग राज्यों में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. जीआरपी के अनुसार, आरोपी से पूछताछ अभी जारी है. पूछताछ में आने वाले दिनों में ट्रेनों में हुई कई अन्य बड़ी चोरियों का खुलासा होने की उम्मीद है.
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