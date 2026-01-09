इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा पड़ोसी मुल्क का विवाद, पाकिस्तानी महिला का आरोप- "बिना तलाक लिए भारत में दूसरी शादी कर रहा है पति"

Pakistani Couple Dispute : कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी महिला ने अपने पति की सगाई रुकवाने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई है, जहां जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बैंच ने भारत में रह रहे पति विक्रम नागदेव समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जनवरी या उसके कुछ दिन बाद निर्धारित की है.

निकिता ने लगाए आरोप

अपने पति पर आरोप लगाने वाली निकिता वर्तमान में कराची पाकिस्तान में रहती है. निकिता का आरोप है कि उसका पति उसे तलाक दिए बिना भारत की एक महिला से शादी रचाने जा रहा है. आरोप यह भी है कि उसका पति विक्रम अवैध रूप से भारत में रह रहा है, जिसे जल्द ही पाकिस्तान भेजा जाए.निकिता ने बताया कि उन दोनों की शादी 20 जनवरी 2020 को कराची में हुई थी. उसने सबूत के तौर पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी विवाह प्रमाण पत्र भी पेश किया है.

पति 2 महीने बाद करेगा शादी..

निकिता ने बताया कि वे दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं. शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों ने उसे जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया था, जबकि वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी. पति विक्रम 'लॉन्ग टर्म वीजा' की मदद से भारत में रह रहा है, जहां उसने दिल्ली की एक युवती से सगाई कर ली है और अब वह 10 मार्च को शादी करने जा रहा है. पति की दूसरी शादी रोकने के लिए निकिता ने इंदौर में समाज की पंचायत से भी गुहार लगाई थी.

विक्रम को देश से निकालने की सिफारिश

निकिता की शिकायत पर पंचायत ने दोनों पक्षों को सुना, जिसके बाद इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा गया. पत्र में विक्रम को देश से निकालने की सिफारिश की गई है. जब मामला वहां नहीं सुलझा, तो निकिता ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब देखना होगा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या निर्णय सामने आता है.

विक्रम ने आरोपों को किया खारिज

वहीं विक्रम ने निकिता के सभी आरोपों को नकार दिया है. उसका कहना है कि निकिता अपनी मर्जी से पाकिस्तान लौटी है, जबकि वह उसे अपने साथ भारत लाया था. विक्रम के अनुसार, निकिता उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है. वह उसे तलाक देना चाहता है क्योंकि वह निकिता से मानसिक रूप से परेशान हो चुका है.

