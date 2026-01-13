Advertisement
बच्चे ने उड़ाया चीनी मांझा तो माता-पिता जाएंगे जेल! हाईकोर्ट का सख्त आदेश, गैर-इरादतन हत्या का केस होगा दर्ज

Indore News: चायनीज मांझे से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि चायनीज मांझे से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो अब बीएनएस की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:48 AM IST
Indore Chinese Manjha News: चीनी मांझे से लगातार हो रही मौतों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है. अब चीनी मांझे से किसी की मृत्यु होने पर पुलिस बीएनएस (BNS) धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज करेगी. अदालत ने इसे बेचने, भंडारण करने और उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. विशेष रूप से यदि कोई नाबालिग चीनी मांझा उड़ाते पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार माना जाएगा. कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे प्रतिबंध को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू करें.

दरअसल, चायनीज मांझे न सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है. इस गंभीर मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने प्रशासन को नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने साफ किया कि बैन के बावजूद बाजारों में चीनी मांझे की उपलब्धता और उससे होने वाली मौतें प्रशासन की नाकामी है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

गैर-इरादतन हत्या का केस होगा दर्ज
हाई कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मौत चाइनीज़ पतंग की डोर से होती है, तो इसे सिर्फ़ एक हादसा नहीं माना जाएगा. इसके बजाय, ज़िम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा. यह निर्देश उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो लालच में इस जानलेवा डोर का व्यापार करते हैं.

यह भी पढ़ें: कब थमेगा 'कातिल' मांझे का कहर? चाइनीज डोरी से 4 घंटे में 3 के कटे गले, एक मौत, छात्र समेत 2 जख्मी

 

अभिभावकों और विक्रेताओं पर शिकंजा
कोर्ट ने एक अहम बात कही कि अगर नाबालिग इस पतंग की डोर का इस्तेमाल करते हैं तो माता-पिता या अभिभावकों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा. पुलिस को भी सघन तलाशी अभियान चलाने और उन दुकानों को सील करने का आदेश दिया गया है, जहां यह पतंग की डोर रखी या बेची जा रही है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि बैन का उल्लंघन करने वालों को कानून का डर हो, ताकि भविष्य में इस "जानलेवा धागे" से और निर्दोष लोगों की जान न जाए.

