चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम
चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम

Indore News-इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई नवजातों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सख्त रूख अपनाया. हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है. इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने 15 सिंतबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अस्पताल के अधीक्षक 15 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:53 PM IST
चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई दो नवजातों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में 15 दिन बाद भी कठोर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार ने हाईकोर्ट को नोटिस दिया है. मामले की स्टेटस रिपोर्ट 15 सितंबर तक मांगी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. वहीं हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अस्पताल डॉ. अशोक यादव खुद को बीमार बताते हुए 11 से 25 सितंबर तक छुट्टी पर चले गए. 

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति जेके पिल्लई की युगल पीठ ने इस मामले को नवजातों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सफाई और पेस्ट कंट्रोल करने वाली निजी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कंपनी की लापरवाही के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ है. 

कंपनी को हटाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रमुख सचिव को हटाने को निर्देश दे दिए. पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. बृजेश लाहोटी को पद से हटा दिया. प्रभारी एचओडी डॉ. मनोज जोशी को सस्पेंड कर दिया है. वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने दबाने की कोशिश की. अधिकारियों ने दावा किया कि नवजातों की मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई है, न कि चूहों के काटने से. उनका कहना था कि बच्चों के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं थे. 

कलेक्टर और मेडिकल कमिश्नर हुए गुमराह
नवजात की मौत को लेकर दंपती को भी गलत जानकारी दी गई. तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर तरुण राठी को भी गलत फीडबैक देकर गुमराह किया गया कि पोस्टमार्टम हो गया है. साथ ही इस रिपोर्ट में चूहे के काटने का जिक्र नहीं है. इसी आधार पर अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी, जो कि गलत थी.

