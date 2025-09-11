चूहों के काटने से नवजात की मौत: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 5 दिन का अल्टीमेटम

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई दो नवजातों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. इस मामले में 15 दिन बाद भी कठोर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार ने हाईकोर्ट को नोटिस दिया है. मामले की स्टेटस रिपोर्ट 15 सितंबर तक मांगी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. वहीं हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अस्पताल डॉ. अशोक यादव खुद को बीमार बताते हुए 11 से 25 सितंबर तक छुट्टी पर चले गए.

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति जेके पिल्लई की युगल पीठ ने इस मामले को नवजातों के मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सफाई और पेस्ट कंट्रोल करने वाली निजी कंपनी एजाइल सिक्योरिटी के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कंपनी की लापरवाही के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ है.

कंपनी को हटाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रमुख सचिव को हटाने को निर्देश दे दिए. पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. बृजेश लाहोटी को पद से हटा दिया. प्रभारी एचओडी डॉ. मनोज जोशी को सस्पेंड कर दिया है. वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने दबाने की कोशिश की. अधिकारियों ने दावा किया कि नवजातों की मौत गंभीर बीमारी के कारण हुई है, न कि चूहों के काटने से. उनका कहना था कि बच्चों के अंग पूरी तरह से विकसित नहीं थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टर और मेडिकल कमिश्नर हुए गुमराह

नवजात की मौत को लेकर दंपती को भी गलत जानकारी दी गई. तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह और मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर तरुण राठी को भी गलत फीडबैक देकर गुमराह किया गया कि पोस्टमार्टम हो गया है. साथ ही इस रिपोर्ट में चूहे के काटने का जिक्र नहीं है. इसी आधार पर अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी दी, जो कि गलत थी.

यह भी पढ़ें-MP में अस्पताल से कैदी फरार, पहले चाबी चुराई, फिर ताला खोला, बंदूक उठाई और रफूचक्कर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!