आसमान से बरसेंगे आग के गोले..दो दलों में छिड़ेगा महासंग्राम, मुगलों के दौर की परंपरा निभाने उतरेंगे 'हिंगोट उत्सव' के योद्धा

Hingot Yudh in MP: दीवाली के अगले दिन भारत के एक कोने में बेहद ही खतरनाक हालांकि रोमांचक परंपरा देखने को मिलता है. इस परंपरा को हिंगोट युद्ध का नाम दिया गया है जो इस साल दीवाली के अगले दिन 21 अक्तूबर को इदौर के पास गौतमपुरा और रूणजी के योद्धा द्वारा लड़ा जाएगा. हिंगोट युद्ध में योद्धा तुर्रा और कलंगी दल में बंटकर अग्निबाणों से वार करते नजर आएंगे.

क्या होता है हिंगोट युद्ध

हिंगोट युद्ध दरअसल दिपावली पर्व के साथ जुड़ी एक परंपरा है जिसे गौतमपुरा और रूणजी के योद्धा द्नारा निभाया जाएगा. दोनों योद्धा दो अलग-अलग दल तुर्रा और कलंगी में बटकर अग्निबाणों से वार करेंगे. दिवाली के अगले दिन इस परंपरा का आयोजन गौतमपुरा में किया जाएगा. युद्ध शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा. भगवान देवनारायण के दर्शन के बाद ही युद्ध की शुरूआत होती है.

मुगल काल से जुड़ी परंपरा

हिंगोट युद्ध की जब पृष्ठभूमि देखी जाती है तो पता चलता है कि इस परंपरा को मुगल काल से जोड़ा गया है. दरअसल इस परंपरा की शुरूआत मुगल आक्रमण से बचने के लिए किया गया था. जब चंबल की घाटियों से मुगल सैनिक हमला करते थे तो नगरवासी बदले में हिंगोट चलाकर वार करते थे. तबसे ये परंपरा आत्मरक्षा का प्रतीक बन गया है और आज इसे सामाजिक पहचान मिली है.

हिंगोट का खास महत्व

इस त्योहार का इतना महत्व है कि योद्धा नवरात्रि से ही युद्ध की तैयारी करने लगते हैं. बड़नगर, इंगोरिया, चंबल और आसपास के क्षेत्रों से हिंगोरिया वृक्ष के फल इकट्ठा किए जाते हैं फिर इन्हें खुखा कर फल का गूदा निकालकर इन्हें खोखला किया जाता है. इनमें बारूद भरा जाता है और एक तरफ से मिट्टी से मुंह बंद कर बत्ती लगाई जाती है. इस दौरान बांस की पतली डंडी भी बांधी जाती है. कहते हैं कि ये परंपरा विजय नहीं बल्कि साहस और आस्था का प्रतीक है.

