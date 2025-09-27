Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2938481
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर क्रिकेट के महाकुंभ के लिए तैयार: कल पहुंचेगी टीमें, जानिए कब है IND-ENG का मैच

Women Cricket World Cup: इंदौर भी 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है. 28 सितंबर से इंदौर में टीमों का आना शुरू हो जाएगा, जहां होलकर स्टेडियम में इस बार पांच मुकाबले होने हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर महिला क्रिकेट विश्वकप के लिए तैयार
इंदौर महिला क्रिकेट विश्वकप के लिए तैयार

Indore Holkar Stadium: इंदौर का होलकर स्टेडियम भी 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है. यहां पर पांच मुकाबले होने हैं, जिनमें भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला भी शामिल, महिला विश्वकप के लिए 28 सितंबर से टीमों का इंदौर में आना शुरू हो जाएगा, जहां 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा. वहीं टीमों की व्यवस्था को लेकर इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था और सभी तरह के इंतजाम चाक चौबंद हो गए हैं. होलकर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहन पार्किंग वा सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है. 

इंदौर में तैयारियां पूरी 

इंदौर में क्रिकेट विश्वकप के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं. इंदौर के संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने एमपीसीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें आईसीसी की तरफ से निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं की जाएगी. इससे पहले एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमान सिंधिया ने भी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने स्टेडियम में मैच के दौरान और बाद में सभी तरह की बातों पर खास ध्यान देने की बात कही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर में पांच मुकाबले 

  • ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच 1 अक्टूबर को मैच होगा.
  • 6 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला.
  • 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा. 
  • 22 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच होगा. 
  • 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होगा. 

भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्वकप का मुकाबला इंदौर में 19 अक्टूबर को खेला जाना है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है. इस मुकाबले के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज भी दिख रहा है. इंदौर में होने वाले इस आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में दिलचस्पी दिख रही है. 

3 बजे से होंगे सभी मुकाबले 

इंदौर में महिला विश्वकप के सभी मुकाबले दोपहर में 3 बजे से शुरू होंगे. खास बात यह है कि टिकटों की दरों में भी काफी रियायत दी गई है. मुकाबले के टिकट काफी सस्ते हैं, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक ही टिकट की कीमत रखी गई है. आईसीसी की वेबसाइट से मुकाबलों के टिकट बुक किए जा सकते हैं.

ये भी पढे़ंः आप कितने खुश हैं? अब हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी मोहन सरकार, जानें फायदे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

women cricket world cupindore newsindore holkar stadium

Trending news

shahdol news
शहडोल से 15-20 किमी दूर स्थित है मां काली का चमत्कारी मंदिर, पूरी होती है हर इच्छा
mp news
आप कितने खुश हैं? अब हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी मोहन सरकार, जानें फायदे
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 21 लाख, CM साय की घोषणा
ratlam news
डांडिया के नाम पर फूहड़ता? रतलाम में कपल गरबा नाइट में हंगामा, होटल पहुंची पुलिस
chhattisgarh news
'पति को पालतू चूहा कहना' मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना इसे क्रूरता
chhattisgarh news
1 साल बाद खुला मर्डर मिस्ट्री का राज! पत्नी, प्रेमी सहित 5 गिरफ्तार, ऐसे खुला राज
Sir
छत्तीसगढ़ में SIR शुरू? पूर्व डिप्टी CM ने किया दावा, बताया- कहां तक पहुंचा प्रोसेस
mp news
'पुलिस ने पीटा, पेट में गांठ फटी', महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बताया झूठा
chhattisgarh news
रायपुर में स्टील फैक्ट्री में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर
mp news
दुर्गा पंडाल में दलितों को पूजा से रोका, दबंगों ने धक्के मारकर भगाया, दी गालियां
;