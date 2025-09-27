इंदौर क्रिकेट के महाकुंभ के लिए तैयार: कल पहुंचेगी टीमें, जानिए कब है IND-ENG का मैच

Women Cricket World Cup: इंदौर भी 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है. 28 सितंबर से इंदौर में टीमों का आना शुरू हो जाएगा, जहां होलकर स्टेडियम में इस बार पांच मुकाबले होने हैं.
Indore Holkar Stadium: इंदौर का होलकर स्टेडियम भी 13वें महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है. यहां पर पांच मुकाबले होने हैं, जिनमें भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला भी शामिल, महिला विश्वकप के लिए 28 सितंबर से टीमों का इंदौर में आना शुरू हो जाएगा, जहां 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा. वहीं टीमों की व्यवस्था को लेकर इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था और सभी तरह के इंतजाम चाक चौबंद हो गए हैं. होलकर स्टेडियम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वाहन पार्किंग वा सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है.
इंदौर में तैयारियां पूरी
इंदौर में क्रिकेट विश्वकप के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं. इंदौर के संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने एमपीसीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें आईसीसी की तरफ से निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं की जाएगी. इससे पहले एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमान सिंधिया ने भी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने स्टेडियम में मैच के दौरान और बाद में सभी तरह की बातों पर खास ध्यान देने की बात कही है.
इंदौर में पांच मुकाबले
भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्वकप का मुकाबला इंदौर में 19 अक्टूबर को खेला जाना है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है. इस मुकाबले के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज भी दिख रहा है. इंदौर में होने वाले इस आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लोगों में दिलचस्पी दिख रही है.
3 बजे से होंगे सभी मुकाबले
इंदौर में महिला विश्वकप के सभी मुकाबले दोपहर में 3 बजे से शुरू होंगे. खास बात यह है कि टिकटों की दरों में भी काफी रियायत दी गई है. मुकाबले के टिकट काफी सस्ते हैं, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक ही टिकट की कीमत रखी गई है. आईसीसी की वेबसाइट से मुकाबलों के टिकट बुक किए जा सकते हैं.
