/इंदौर: एलएक्स होटल के कमरा नंबर 101 मिली ब्यूटिशियन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग, पाइप कारोबारी से मिलने पहुंची थी युवती

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

होटल में कुछ समय बिताने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई. दीपक ने होटल के कर्मचारियों को बताया और उनकी मदद से सोनाली को नक्षत्र अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी पुलिस और उसके परिवार को दी गई. पुलिस को महिला की हालत के बारे में भी अहम जानकारी मिली है. उसके मुंह से झाग निकल रहा था. हालांकि शुरुआती जांच में शक जहर खाने की ओर इशारा करता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भेजा गया है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी.