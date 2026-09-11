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इंदौर: एलएक्स होटल के कमरा नंबर 101 मिली ब्यूटिशियन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग, पाइप कारोबारी से मिलने पहुंची थी युवती

इंदौर के एक होटल में 32 वर्षीय ब्यूटिशियन सोनाली शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह पाइप कारोबारी दीपक खंडेलवाल से मिलने पहुंची थी. तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया

Reported ByYatnesh Sen
Published: Sep 11, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:23 PM IST
इंदौर: एलएक्स होटल के कमरा नंबर 101 मिली ब्यूटिशियन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग, पाइप कारोबारी से मिलने पहुंची थी युवती

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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