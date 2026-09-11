/इंदौर: एलएक्स होटल के कमरा नंबर 101 मिली ब्यूटिशियन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग, पाइप कारोबारी से मिलने पहुंची थी युवती

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इंदौर के तिलक नगर स्थित एलएक्स होटल के कमरा नंबर 101 में 32 वर्षीय ब्यूटिशियन सोनिला शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनका शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा था और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसके चलते शुरुआती तौर पर जहर खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी. तिलक नगर पुलिस के मुताबिक, सुंदर नगर निवासी सोनिला बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे पाइप कारोबारी दीपक खंडेलवाल के साथ होटल पहुंची थीं.
दोनों ने होटल में एक कमरा किराए पर लिखा था. कुछ घंटे बाद दीपक कमरे से बाहर आया और होटल स्टाफ के पास पहुंचा. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई. बिजनेसमैन ने होटल के स्टाफ को बताया कि उसकी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है. इसके बाद वह महिला को अक्षत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में दीपक महिला को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया.
ब्यूटी पार्लर में काम करती थी महिला
पुलिस के मुताबिक, सोनिला शर्मा मुसाखेड़ी इलाके के एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी. बुधवार को वह यह कहकर घर से निकली कि वह पार्लर जा रही है. इसके बाद वह पिपलियाहाना चौराहे के पास स्थित होटल एलएक्स पहुंची. पुलिस के मुताबिक, महिला दोपहर करीब 2:10 बजे होटल में दाखिल हुई. दोपहर करीब 2:50 बजे दीपक अग्रवाल नाम का एक परिचित भी वहां पहुंचा.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
होटल में कुछ समय बिताने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई. दीपक ने होटल के कर्मचारियों को बताया और उनकी मदद से सोनाली को नक्षत्र अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी पुलिस और उसके परिवार को दी गई. पुलिस को महिला की हालत के बारे में भी अहम जानकारी मिली है. उसके मुंह से झाग निकल रहा था. हालांकि शुरुआती जांच में शक जहर खाने की ओर इशारा करता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भेजा गया है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी.
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