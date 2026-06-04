चरित्र शंका में पति बना हैवान, बहन से फोन पर बात कर रही पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

Husband Killed Wife in Indore-मध्यप्रदेश के इंदौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. खुडैल थाना क्षेत्र के तहत आने वाली उज्जैनी गांव में एक पति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी ही पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपनी पत्नी की लाश को गायब करने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुलिस ने आरोपी को उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया.

बहन से बात करने को लेकर विवाद

पुलिस के आला अधिकारी डीएसपी उमाकांत चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह पूरी घटना बुधवार की है. उज्जैनी गांव में रहने वाले राहुल वर्मा का अपनी पत्नी सुमन से किसी बात को लेकर पुराना मनमुटाव चल रहा था. बुधवार को सुमन अपने घर में बैठकर अपनी सगी बहन से फोन पर बात रही थी. इसी दौरान पति राहुल वहां आ गया. राहुल पत्नी को फोन पर बात करते देख बौखला गया. उसने पत्नी से पूछा कि इतनी देर से किससे बात कर रही है. इस पर सुमन ने बताया कि वह बहन से बात कर रही है.

फोन छीनने का विरोध करने पर की हत्या

राहुल को अपनी पत्नी सुमन की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ. उसके सिर पर शक पर भूत इस कदर सवार था कि उसने जबरन सुमन के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और खुद चेक करने लगा. जब सुमन ने पति की इस हरकत का विरोध किया और अपना फोन वापस मांगा, तो राहुल अपना आपा खो बैठा. गुस्से में पागल राहुल ने सुमन पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया. वह सुमन को तब तक बेरहमी से मारपीट करता रहा, जब तक कि जान नहीं चली गई. गंभीर चोटें आने की वजह से मौके पर ही सुमन की मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना

पत्नी की हत्या करने के बाद राहुल बुरी तरह घबरा गया. कानून के शिकंजे से बचने के लिए उसने तुरंत सुमन की लाश को घर से दूर किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने की साजिश रची. हालांकि, मारपीट के दौरान घर से आ रही चीख-पुकार और शोर-शराबा सुनकर पड़ोस में रहने वाले किसी जागरूक व्यक्ति ने तुरतं खुड़ैल थाना पुलिस को मामले की सूचना दे दी थी. सूचना मिलने ही पुलिस टीम बिना वक्त गंवाए उज्जैनी गांव में राहुल के घर पहुंच गई.

पति लाश छिपाने की तैयारी में था

पुलिस ठीक उस समय मौके पर पहुंची जब राहुल लाश को गायब करने की तैयारी में था. पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपी पति राहुल वर्मा को तुरंत हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस सुमन को लेकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है.

यह भी पढ़ें-पड़ोसियों की हरकतों से परेशान महिला ने लगाई फांसी, दो मासूम बच्चों के सामने तोड़ा दम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!