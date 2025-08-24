Indore Property Case: 35 साल से इंदौर की 5 करोड़ की जमीन पर खेल! आईडीए-प्रशासन ने तोड़ी चौंकाने वाली चुप्पी

Indore Property News: इंदौर के हुकुमाखेड़ी स्थित स्कीम नंबर 97/4 की जमीन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. इस जमीन का क्षेत्रफल करीब 3.043 हेक्टेयर है और इसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है. हैरानी की बात यह है कि जमीन 1991 में अधिग्रहित हो चुकी थी, लेकिन आईडीए ने इसका कब्जा 2002 में लिया और नामांतरण 2005 में कराया. इतने लंबे अंतराल में जमीन कई बार खरीदी-बेची गई और इस पर मकान, दुकान, गोदाम जैसे अवैध निर्माण खड़े कर दिए गए.

जमीन का अधिग्रहण मूल रूप से आवासीय योजना और पर्यावरण हित में रीजनल पार्क बनाने के लिए किया गया था. नियमों के अनुसार, कब्जा उसी वक्त लेना जरूरी था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से यह प्रक्रिया सालों टलती रही. इस बीच CAT (राजा रमन्ना प्रौद्योगिक केंद्र) से जुड़े कुछ वैज्ञानिक और कर्मचारी भी इसमें खरीदार बने. उन्होंने किसानों से प्लॉट लेकर आपस में बांट लिए, जिससे विवाद और गहरा गया. अब स्थिति यह है कि कब्जे की बजाय अवैध निर्माणों की भरमार हो गई है.

IDA को लिखित शिकायत

मामला तब सुर्खियों में आया जब 5 जून को कुछ वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और आईडीए को लिखित शिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर लगातार अवैध कब्जे बढ़ रहे हैं और प्राधिकरण कार्रवाई करने के बजाय आंख मूंदकर बैठा है. इसके बाद 16 जून को आईडीए ने राऊ एसडीएम को पत्र भेजकर अतिक्रमण हटाने और जमीन का कब्जा वापस दिलाने का अनुरोध किया, लेकिन दो महीने गुजर जाने के बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया.

90 के दशक से है विवाद

आईडीए के अधिकारियों का कहना है कि इस स्कीम से जुड़ा मामला 90 के दशक से कोर्ट में उलझा हुआ था. कुछ जमीन पर कब्जा लेकर बेचा भी गया, लेकिन शेष पर विवाद चलता रहा. साल 2022 में हाई कोर्ट ने आईडीए के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद जमीन पर नई योजना बनाने की तैयारी शुरू की गई है. भू-अर्जन अधिकारी का कहना है कि अतिक्रमण हटाने और स्थिति साफ करने के लिए एसडीएम और इंजीनियरों को मौके का निरीक्षण करने को कहा गया है. हालांकि, अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं दिखी है.

करीब 500 लोग प्रभावित

पीड़ित वैज्ञानिक रमेश चंद्रा ने बताया कि इस विवाद से करीब 500 लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सर्वे नंबर 40 पर जमीन लेने वालों की संख्या लगभग 40 है. उन्होंने बताया कि आईडीए ने लिखित में जवाब दिया है कि यह जमीन अब पूरी तरह प्राधिकरण के पास है और यहां रीजनल पार्क विकसित करने की योजना चल रही है. प्रभावित लोग अपनी वैधानिक स्थिति साफ करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की ढिलाई से वे असमंजस की स्थिति में हैं.

