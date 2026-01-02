इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी ही बना मौत की वजह, लैब रिपोर्ट में खुलासा, विजयवर्गीय ने भी माना

Indore Contaminated Water Case: इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 14 लोगों की मौत की वजह गंदा पानी ही निकला है. लैब रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सीवरेज का पानी जाने से ही परेशानी हुई है.
Trending Photos
Bhagirathpura In Indore: इंदौर के भागीरथपुरा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. लैब रिपोर्ट में यह खुलासा भी हो गया है कि गंदा पानी ही लोगों की मौत की वजह है. क्योंकि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट गुरुवार रात तक गई थी, जिसमें गंदा पानी ही मौत की वजह बताया गया है, डॉक्टरों ने बताया कि दूषित पानी पीने से ही लोग बीमार पड़े और इलाज के दौरान उनकी जान चली गई. वहीं स्थानीय विधायक और सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी लैब रिपोर्ट की पुष्टि की है. फिलहाल बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है.
कैलाश विजयवर्गीय ने की पुष्टि
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा 'स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट मिल चुकी है. सीवरेज का पानी पाइपलाइन में मिलने की जो संभावना थी वह सही पाई गई है. भागीरथपुरा पुलिस चौकी के नीचे जो स्थान मिला था, मुझे लग रहा वहीं प्रमुख है, जहां पानी खराब मिला था. ऐसे में अब क्षेत्र की पूरी पाइप लाइन का किया जा रहा है माइक्रो ऑब्जरवेशन किया जा रहा है, पाइपलाइन लीकेज की हर तरह से जांच भी हो रही है. जबकि अधिकारियों की तैनाती भी और बढ़ा दी गई है और हर मामले की लगातार जांच भी की जा रही है.'
ये भी पढ़ेंः 18 जनवरी को इंदौर में भिड़ेंगे भारत-न्यूजीलैंड, जानिए कब और कैसे मिलेंगे टिकट
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान
वहीं इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है. आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार के प्रुमख सचिव को नोटिस भेजा गया है, जिसमें 2 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि शुक्रवार को इस मामले में 12 बजे एमपी हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. वहीं इस मामले में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का भी बयान सामने आया है. उनका कहना है कि मामले में जांच की जा रही है जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
पानी में था गंभीर बैक्टीरिया
बताया जा रहा है कि जो सीवरेज का पानी सप्लाई वाली लाइन में गया था, जिसमें गंभीर बैक्टीरिया थे. क्योंकि यह पानी पूरी तरह से खराब होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहाने , कपड़े धोने और मल-मूत्र का पानी भी होता है, इसके अलावा साबुन और पाउडर का लिक्विड, केमिकल भी इसमें मिला होता है, जो पूरे वेस्ट ड्रेनेज में मिक्स रहता है, ऐसे में हैजा समेत अन्य कई गंभीर तरह की समस्याएं लोगों में हो जाती हैं. शुरुआती जांच में इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा पानी ही लोगों की जान जाने और उनके बीमार होने का कारण बताया जा रहा है.
इंदौर कलेक्टर ने बताया कि फिलहाल शुरुआती रिपोर्ट आई है. अभी बाकी और भी रिपोर्ट आना बाकी हैं उसके बाद और स्थिति साफ होगी. इलाके में टेंकर से पानी दिया जा रहा है , जबकि क्लोरीन और ओआरएस भी लगातार वितरित किया जा रहा है. जबकि इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो गया है.
ये भी पढ़ेंः 1400 बीमार...200 हॉस्पिटलाइज्ड, इंदौर हादसे पर क्या बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय?
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!