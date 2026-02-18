Advertisement
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 10 बार लिया इंदौर का नाम, जानें इंदौर के लोगों को क्या-क्या मिला?

Indore in Budget Speech: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए 10 बार इंदौर का नाम लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार बजट में वित्त मंत्री ने इंदौर के लोगों को क्या-क्या दिया है?

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:06 PM IST
Indore Budget Benefits: मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया, जिसके लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है. बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया. करीब 1 घंटे 30 मिनट के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 10 बार इंदौर का नाम लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार बजट में वित्त मंत्री ने इंदौर के लोगों को क्या-क्या दिया है? तो चलिए बताते हैं...

इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर

बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'वर्तमान में प्रदेश में प्रमुख रूप से 111 रेलवे ओवर ब्रिज, अटेर जैतपुर मार्ग के मध्य चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल, भोपाल के संत हिरदाराम नगर में एलिवेटेड कॉरिडोर, ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर, उज्जैन में फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और महाकाल रोप-वे के निर्माण सम्मिलित हैं.'

इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'देश के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा रहा है. वर्तमान में 19 हजार 300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 5 आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर, फ्लैटेड इंडस्ट्रीज एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडीदीप विकासाधीन हैं. रुपये 2 हजार 360 करोड़ लागत की इंदौर-पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर परियोजना का विकास, उद्योग और निवेश को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है.'

इंदौर-उज्जैन मार्ग का 6 लेन चौड़ीकरण, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, 'सिंहस्थ महापर्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और विशाल आध्यात्मिक समागम है. वैश्विक स्तर के इस महान आयोजन की सुविधाजनक एवं गरिमापूर्ण व्यवस्था के लिए हमारी सरकार समयबद्ध रीति से आगे बढ़ रही है. कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में, सिंहस्थ क्षेत्र को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है. इस हेतु रुपये 13 हजार 851 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें रुपये 1 हजार 164 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर-उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण कार्य, रुपये 1 हजार 370 करोड़ अनुमानित लागत का इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे तथा रुपये 701 करोड़ अनुमानित लागत का उज्जैन बायपास मार्ग सम्मिलित हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस हेतु रुपये 3 हजार 60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.'

इंदौर में मेट्रो और ई-बसों का संचालन

बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'भोपाल और इंदौर में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल का संचालन प्रारंभ हो चुका है. प्रदूषण मुक्त यातायात के उद्देश्य से पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत कुल 972 ईलेक्ट्रिक बसों के परिवहन की स्वीकृति दी गई है. भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसों का संचालन हो रहा है. हरित विकास को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मध्य प्रदेश ई-वाहन नीति-2025 प्रभावशील की गई है.'

इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन

वित्त मंत्री ने आगे कहा, 'महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. मेट्रोपॉलिटन रीजन में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ निवेश और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. सुव्यवस्थित नगरीय एवं हरित विकास की दृष्टि से इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2025 लागू की गई है.

उन्होंने कहा, 'मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत इंदौर एवं आस-पास के क्षेत्रों के समग्र विकास की रूप रेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है. प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में गीता भवनों की स्थापना के कार्य प्रचलित हैं. इसी प्रकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना आदि के भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं. राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जा चुका है. विभिन्न विभागों में क्रमबद्ध रूप से शासकीय सेवकों की भर्तियां की जा रही हैं. शासकीय सेवकों से संबंधित घोषणाओं यथा-पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को फेसलेस किए जाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ का गठन तथा शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण किया जा चुका है. अतः सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय-सीमा में सकरात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे.'

इंदौर से रीवा के लिए फ्लाइट सेवा

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, 'मध्य प्रदेश में वायु मार्ग से यातायात की सुविधा के विस्तार के कार्य किए जा रहे हैं. रीवा से खजुराहो, इंदौर, चित्रकूट, भोपाल, नई दिल्ली और दतिया से भोपाल के मध्य उड़ानों का संचालन प्रारंभ हो चुका है.'

