इंदौर

युवती पर बताया भूतों का साया, झाड़-फूंक के बहाने चिमटों से दागा, मां पर भी किया हमला

Indore News-इंदौर में झाड़-फूंक भगाने के नाम पर युवती के साथ मारपीट की गई है. तांत्रिक ने युवती को लोहे के चिमटे से जमकर पीट दिया. पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

 

Mar 13, 2026, 02:24 PM IST
Girl Beaten in Name of Exorcism-मध्यप्रदेश के इंदौर में झाड़-फूंक के नाम पर युवती से मारपीट करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि तांत्रिक ने युवती के शरीर से भूत-प्रेत निकालने का दावा कर युवती को लोहे के चिमटे से पीटा गया. जब अपनी बेटी को बचाने के लिए मां वहां पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

झाड़-फूंक कराने पहुंची थी 
एरोड्रम थाना पुलिस ने ममता नाम की महिला की शिकायत पर सुरेश के खिलाफ मारपीट और झूठे झांसे में प्रताड़ित करने के मामले में केस दर्ज किया है. ममता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी शालिनी की तबीयत लंबे समय से खराब रहती है. इसी कारण वह बेटी को लेकर 10 मार्च को सुरेश के पास झाड़-फूंक कराने पहुंची. सुरेश ने उसे लौग, नींबू और भभूत दी और घर जाकर खाने के लिए कहा. उसने अगले दिन रात में दोबारा आने को कहा. 

लोहे का चिमटा उठाकर की मारपीट
पीड़िता के अनुसार जब वे अगले दिन रात में सुरेश के घर पहुंचीं तो उसने गोट पर ही रोक दिया. सुरेश ने शालिनी को बाहर बैठा लिया. इसके बाद सुरेश शालिनी से कहने लगा कि उसके अंदर कोई और है, बाहर निकल. इसी दौरान उसने लोहे का चिमटा उठाकर शालिनी को मारना शुरू कर दिया. 

मां पर किया हमला, जान से मारने की धमकी दी
काफी देर तक मारपीट होने पर शालिनी चिल्लाने लगी. बेटी की बचाने के लिए उसकी मां पहुंची. इस पर आरोपी सुरेश ने कहा कि लड़की के अंदर भूत-प्रेत है और उसका इलाज इसी तरह होगी. जब ममता ने विरोध किया तो आरोपी सुरेश ने कहा कि लड़की के अंदर भूत-प्रेत है और उसका इसी तरह से इलाज होगा. जब ममता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने चिमटे से उसपर भी वार किए.

पुलिस जांच में जुटी
इस पूरी घटना के दौरान पीड़िता का जीजा और पड़ोसी महिला बचाव के लिए पहुंचे, तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी. घटना के अगले दिन मां-बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी तांत्रिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

