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इंदौर में भीषण गर्मी...हांफने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर, ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर

Indore News-इंदौर में भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर जारी है. बढ़ते तापमान के बीच शहर में बिजली आपूर्ति की डिमांड भी बढ़ गई है. बिजली ग्रिड में फॉल्ट के खतरे से बचने के लिए 70 जगहों पर कूलर लगाए गए हैं, ट्रांसफॉर्मरों को पंखों और पानी से ठंडा किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 14, 2026, 08:43 PM IST
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इंदौर में भीषण गर्मी...हांफने लगे बिजली के ट्रांसफार्मर, ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर

Indore Temprature Rises-मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सूरज के तीखे तेवरों के बीच बिजली की डिमांड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं.भीषण गर्मी के कारण पावर ग्रिड और ट्रांसफॉर्मरों पर लोड इस कदर बढ़ गया है कि उनके कगार पर आने का खतरा पैदा हो गया है. इस स्थिति से निपटने और शहर की बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक अनोखा और बड़ा कदम उठाया है. शहर के 70 संवेदनशील इलाकों में बिजली ग्रिड और ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा रखने के लिए बड़े-बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं. 

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग
पिछले तीन दिनों से इंदौर में तापमान तेजी से बढ़ा है, जिसके साथ ही बिजली की खपत में भी भारी उछाल आया है. मंगलवार को शहर में बिजली की अधिकतम मांग 685 मेगावाट दर्ज की गई थी. इस एक दिन में कुल 1 करोड़ 53 लाख यूनिट बिजली का वितरण किया गया. बुधवार को गर्मी ने और तेवर दिखाए तो बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड 707 मेगावाट तक जा पहुंची, जबकि खपत करीब डेढ़ करोड़ यूनिट बिजली का वितरण किया गया.बिजली की इस रिकॉर्ड मांग के कारण ग्रिडों पर लगे पावर ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड आ गया है.

ट्रांसफॉर्मरों के लिए कूलर-पंखे
वायरल और मशीनों को गर्म होने से बचाने के लिए बिजली कंपनी ने तकनीक के साथ-साथ देसी जुगाड़ और कूलिंग सिस्टम का सहारा लिया है. ग्रिडों पर इनबिल्ट पंखों की मदद से ठंडक पहुंचाई जा रही है. इसके अलावा, जिन ग्रिडों पर लोड ज्यादा है, वहां अतिरिक्त पंखे, जंबों कूलर और सामान्य कूलर इंस्टॉल किए गए हैं. इतना ही नहीं, अर्थिंग के तारों को ठंडा रखने के लिए उन पर लगातार पानी डाला जा रहा है, ताकि सिस्टम में किसी भी तरह का तकनीकी फॉल्ट न आए. 

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नमी बनाए रखने दौड़ रहे टैंकर
शहर अधीक्षण यंत्री डीके गाठे ने बताया कि ग्रिडों के अर्थिंग सिस्टम में बोरिंग और टैंकरों के माध्यम से लगातार पानी डाला जा रहा है ताकि वहां नमी बनी रहे. इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मरों के अर्थिंग में भी पानी डालकर गर्मी के इस पीक सीजन में बिजली आपूर्ति सामान्य बनाए रखने की हर संभव कोशिश की जा रही है. 

दोपहर में काम कर रहा स्टाफ
एक तरफ जहां मशीनों को ठंडा रखने की कवायद जारी है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का फील्ड स्टाफ इस जानलेवा गर्मी में भी मैदान में मुस्तैद है. कोई भी तकनीकी खराबी आने पर कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर्स भरी दुपहरी में तपते लोहे के खंभों पर चढ़कर सुधार कार्य कर रहे हैं.

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