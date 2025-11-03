Advertisement
लगातार तीसरे दिन निरस्त हुई इंदौर-जयपुर फ्लाइट, अब तक पांच बार रद्द, क्या है वजह

Indore Jaipur Flight: इंदौर से जयपुर जाने वाली फ्लाइट लगातार तीसरे दिन निरस्त हो गई है. खास बात यह है कि 26 अक्टूबर से शुरू हुई यह नई फ्लाइट अब तक पांच बार निरस्त हो चुकी है.

Written By  Arpit Pandey|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:57 PM IST
Indore News: इंदौर से जयपुर के बीच 26 अक्टूबर से नई प्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन यह फ्लाइट अब तक पांच बार निरस्त हो चुकी है, जबकि सोमवार को यह फ्लाइट लगातार तीसरे दिन निरस्त हुई है. जिससे यात्रियों को बार-बार अपना शेड्यूल भी बदलना पड़ रहा है, वहीं बताया जा रहा है कि अब इसको लेकर दिल्ली में मंगलवार को एक बड़ी मीटिंग होनी है, जिसमें फ्लाइट का समय-रूट बदलने पर विचार किया जाएगा. क्योंकि फ्लाइट के लगातार निरस्त होने से यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

इस वजह से हुई निरस्त 

बताया जा रहा है कि  इंडिगो की फ्लाइट (6E-7148/7274) लगातार तीसरी रात निरस्त हुई है, इसके चलते मंगलवार सुबह की जयपुर जाने वाली उड़ान भी रद्द करनी पड़ी. एयरलाइन अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक यह विमान देहरादून से जयपुर होते हुए इंदौर आता है, सोमवार रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देहरादून आगमन के चलते एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन रोक दिया गया था. इससे इंडिगो की फ्लाइट जयपुर देर से पहुंची. वहीं इंदौर एयरपोर्ट रात में 10 बजकर 30 मिनट तक बंद हो जाता है. जिससे विमान को इंदौर लाना संभव नहीं था, ऐसे में फ्लाइट निरस्त हो गई. 

यात्रियों को मिलेगा रिफंड 

हालांकि एयरलाइंस की तरफ से जयपुर में फंसे यात्रियों के लिए रिफंड, री-बुकिंग और होटल ठहराव की सुविधा उपलब्ध कराई है. इंदौर से जयपुर जाने वाले यात्रियों को भी विमान न पहुंचने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी. एयरलाइन ने उन्हें मंगलवार दोपहर जयपुर रवाना करने की व्यवस्था की. इससे पहले दो दिन देहरादून में खराब मौसम की वजह से भी यह फ्लाइट निरस्त की जा चुकी थी. 

एयरलाइंस अधिकारियों का कहना है कि 26 अक्टूबर से लागू हुए विंटर शेड्यूल के तहत शुरू की गई इस नई उड़ान के समय में अब बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. लगातार उड़ानें रद्द होने की स्थिति को देखते हुए योजना है कि इस सेवा को देहरादून के बजाय किसी अन्य सेक्टर से जयपुर लाकर इंदौर भेजा जाए, ताकि रात के समय संचालन में देरी न हो. एयरलाइन के अनुसार, इस संबंध में मंगलवार को दिल्ली मुख्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उड़ान समय में संभावित बदलाव पर निर्णय लिया जा सकता है. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

