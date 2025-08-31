जनधन खातों में नहीं करवाया ये काम, तो अकाउंट में रुपए आना हो जाएगा बंद, जान लें जरूरी बात

Jan Dhan Bank Account KYC: अगर आपका भी जन धन योजना में अकाउंट खुला है, तो आप भी सावधान हो जाइए. क्योंकि आपक खाता बंद हो सकता है. इंदौर में RBI गर्वनर ने जानकारी देते हुए कहा कि जन धन खाता में KYC अपडेट कराना जरूरी है.
Jan dhan Bank Account: भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक संतृप्ति शिविर लगाया गया. जहां पर आरबीआई के गवर्नर संजय मह्लोत्रा भी शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में जनधन योजना को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है.
वहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए हैं, उनमें सुरक्षा के साथ नियमों के आधार पर केवाईसी अपडेट करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की सहूलियत के लिए ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे. आगे कहा कि पहले लोग बैंक में जाते थे, लेकिन अब बैंक के लोग खुद आपके पास चलकर आएंगे.
क्या है जनधन योजना?
1. साल 2014 में सरकार ने पीएम जनधन योजना की शुरूआत की थी.
2. इस योजना का मकसद हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था.
3. योजना की शुरूआत होने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर खाते खोले गए थे.
4. जनधन खातों का लाभ गरीब-मध्यमवर्गीय लोगों को सबसे ज्यादा मिला.
5. इन खातों में जीरो बैलेंस की सुविधा दी गई. कई योजनाओं से कनेक्ट है.
6. इन सुविधाओं का फायदा लगातार उठाने के लिए खातों को एक्टिव रखें.
7. सभी खाताधारकों को अपने खाते की दोबारा से केवाईसी करवानी होगी.
8. 10 साल पुराने जितने भी खाते हैं, उन खातों में केवाईसी करवाना अनिवार्य.
9. अगर समय पर केवाईसी दोबारा नहीं करवाते हैं, तो खाता ब्लॉक हो सकता है.
10. इसके बाद खाते से लेनदेन नहीं होगी, सरकारी योजनाओं की राशि भी नहीं आएगी.
