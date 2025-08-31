जनधन खातों में नहीं करवाया ये काम, तो अकाउंट में रुपए आना हो जाएगा बंद, जान लें जरूरी बात
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2903243
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

जनधन खातों में नहीं करवाया ये काम, तो अकाउंट में रुपए आना हो जाएगा बंद, जान लें जरूरी बात

Jan Dhan Bank Account KYC: अगर आपका भी जन धन योजना में अकाउंट खुला है, तो आप भी सावधान हो जाइए. क्योंकि आपक खाता बंद हो सकता है. इंदौर में RBI गर्वनर ने जानकारी देते हुए कहा कि जन धन खाता में KYC अपडेट कराना जरूरी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 31, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jan Dhan bank account
Jan Dhan bank account

Jan dhan Bank Account: भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक संतृप्ति शिविर लगाया गया. जहां पर आरबीआई के गवर्नर संजय मह्लोत्रा भी शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में जनधन योजना को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं, जो कि देश के लिए बड़ी उपलब्धि है. 

वहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए हैं, उनमें सुरक्षा के साथ नियमों के आधार पर केवाईसी अपडेट करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की सहूलियत के लिए ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे. आगे कहा कि पहले लोग बैंक में जाते थे, लेकिन अब बैंक के लोग खुद आपके पास चलकर आएंगे. 

क्या है जनधन योजना?
1. साल 2014 में सरकार ने पीएम जनधन योजना की शुरूआत की थी.
2. इस योजना का मकसद हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था. 
3. योजना की शुरूआत होने के बाद रिकॉर्ड स्तर पर खाते खोले गए थे.
4. जनधन खातों का लाभ गरीब-मध्यमवर्गीय लोगों को सबसे ज्यादा मिला.
5. इन खातों में जीरो बैलेंस की सुविधा दी गई. कई योजनाओं से कनेक्ट है.
6. इन सुविधाओं का फायदा लगातार उठाने के लिए खातों को एक्टिव रखें.
7. सभी खाताधारकों को अपने खाते की दोबारा से केवाईसी करवानी होगी.
8. 10 साल पुराने जितने भी खाते हैं, उन खातों में केवाईसी करवाना अनिवार्य.
9. अगर समय पर केवाईसी दोबारा नहीं करवाते हैं, तो खाता ब्लॉक हो सकता है.
10. इसके बाद खाते से लेनदेन नहीं होगी, सरकारी योजनाओं की राशि भी नहीं आएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsJan Dhan account

Trending news

Sagar
बच्चों के भविष्य का सौदा! फ्री में मिलने वाली सरकारी किताबों को थोक भाव में बेंचा
damoh news
आप भी जा रहे हैं कियोस्क? संचालक निकाल लेते हैं खाते से पैसे, दमोह में किसान से ठगी
mp news
विदेश में पढ़ाई का सपना अब होगा साकार! लाखों रुपये की मदद करेगी MP सरकार
Katni News
कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी,189 बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर,परिवार में लौटी खुशियां
Bilaspur News
पहले गर्लफ्रेंड का करवाया गर्भपात, फिर शादी से किया इनकार...बॉयफ्रेंड ने किया कांड
mp news
खरगोन में बारिश का तांडव, जिला अस्पताल के ICU में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान
mp news
सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष
gariaband news
भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अनोखी परंपरा
indore news
समझाने के बाद भी नहीं मानी श्रद्धा, पति करण के साथ गई ससुराल, बोली-उसी के साथ रहूंगी
CG News
CG में ईंधन डलवाने के लिए नए नियम लागू, इस शर्त पर बाइक चालकों को मिलेगा पेट्रोल
;