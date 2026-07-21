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जॉब कंसल्टेंसी संचालक का बड़ा फर्जीवाड़ा, नौकरी का झांसा देकर रख लेता था मार्कशीट, दस्तावेज लौटाने के बदले वसूलता था पैसे

Indore Job Consultancy Scam: इंदौर में नौकरी का झांसा देकर 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट रखने और उन्हें लौटाने के बदले वसूली करने के आरोप में अल्फा कंसल्टेंसी के संचालक मयंक सराफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jul 21, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:54 AM IST
जॉब कंसल्टेंसी संचालक का बड़ा फर्जीवाड़ा, नौकरी का झांसा देकर रख लेता था मार्कशीट, दस्तावेज लौटाने के बदले वसूलता था पैसे

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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