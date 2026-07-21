/जॉब कंसल्टेंसी संचालक का बड़ा फर्जीवाड़ा, नौकरी का झांसा देकर रख लेता था मार्कशीट, दस्तावेज लौटाने के बदले वसूलता था पैसे

आरोपी मयंक सराफ गिरफ्तार

दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है आरोपी ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी के नाम से युवाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देता था. पुलिस जांच में सामने आया कि वह छात्रों से 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जमा कराता था और बाद में उन्हें वापस देने के लिए प्रति मार्कशीट 5 हजार से 10 हजार रुपये तक की मांग करता था. शिकायत के अनुसार, रुपये नहीं देने पर छात्रों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी.