/जॉब कंसल्टेंसी संचालक का बड़ा फर्जीवाड़ा, नौकरी का झांसा देकर रख लेता था मार्कशीट, दस्तावेज लौटाने के बदले वसूलता था पैसे

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Indore Job Consultancy Scam: इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों के साथ बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. विजयनगर पुलिस ने ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी के संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10वीं और 12वीं की 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की हैं. आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर छात्रों से दस्तावेज जमा कराए जाते थे और बाद में उन्हें लौटाने के बदले हजारों रुपये की मांग की जाती थी. पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है.
आरोपी मयंक सराफ गिरफ्तार
दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है आरोपी ऑर्बिट मॉल स्थित अल्फा कंसल्टेंसी के नाम से युवाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देता था. पुलिस जांच में सामने आया कि वह छात्रों से 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जमा कराता था और बाद में उन्हें वापस देने के लिए प्रति मार्कशीट 5 हजार से 10 हजार रुपये तक की मांग करता था. शिकायत के अनुसार, रुपये नहीं देने पर छात्रों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी.
आरोपी के कब्जे से 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट बरामद
डीसीपी अमर सिंह राठौर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 313 छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की हैं. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है. अब बरामद दस्तावेजों के आधार पर अन्य पीड़ित छात्रों की पहचान की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितने छात्रों से इसी तरह वसूली की गई है.
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