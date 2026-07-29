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'शादी नहीं करूंगी', कहते ही गुस्साए बॉयफ्रेंड ने पहले गला दबाया, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया शव, इंदौर में इश्क का खौफनाक अंत

इंदौर के खजराना इलाके में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया. शादी से इनकार करने पर आरोपी ने पहले गला घोंटकर हत्या की फिर पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया था.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:40 PM IST
'शादी नहीं करूंगी', कहते ही गुस्साए बॉयफ्रेंड ने पहले गला दबाया, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया शव, इंदौर में इश्क का खौफनाक अंत

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Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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