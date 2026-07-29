'शादी नहीं करूंगी', कहते ही गुस्साए बॉयफ्रेंड ने पहले गला दबाया, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया शव, इंदौर में इश्क का खौफनाक अंत

इलेक्ट्रिशियन का काम करता है आरोपी

​सघन पड़ताल के बाद पुलिस ने संदिग्ध के रूप में मृतिका के मित्र मयंक को चिन्हित किया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी मयंक शाक्य निवासी डबरा को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी मयंक स्नातक उत्तीर्ण है और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है. उसने कबूल किया कि दोनों में 5 साल से मित्रता थी. मृतिका द्वारा अचानक शादी करने से इंकार करने पर उसने आवेश में आकर युवती का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना को हादसे या खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया. खजराना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.