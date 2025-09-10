इंदौर-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर, रेलवे के अपडेट से यात्रियों को होगी परेशानी
इंदौर-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर, रेलवे के अपडेट से यात्रियों को होगी परेशानी

Indore Kota Express Update: इंदौर से कोटा एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर रेलवे ने नया अपडेट जारी किया है, इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानियां हो सकती हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:40 PM IST
इंदौर कोटा एक्सप्रेस में बदलाव
Indore News: इंदौर से कोटा के बीच चलने वाली ट्रेन को लेकर रेलवे की तरफ से नया अपडेट आया है, इस अपडेट से यात्रियों को आने वाले कुछ दिनों तक परेशानियां होंगी, क्योंकि यह ट्रेन कुछ दिनों तक कोटा रेलवे स्टेशन तक नहीं जाएगी, बल्कि बीच से वापसी करेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि कोटा रेलवे स्टेशन पर फिलहाल पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, यहां के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ब्लॉक किया गया है. ऐसे में इंदौर से चलकर कोटा तक जाने वाली ट्रेन के संचालन में भी बदलाव कर दिया गया है, यात्रियों को कुछ किलोमीटर की दूरी वॉय रोड तय करनी होगी. 

10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नहीं चलेगी 
 
रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि 10 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक यह ट्रेन अपने निर्धारित गंतव्य कोटा स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि सिर्फ सोगरिया स्टेशन तक ही चलाई जाएगी. इस दौरान कोटा स्टेशन तक ट्रेन सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी.हालांकि, कोटा से इंदौर लौटने वाली ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वापसी अपने निर्धारित समय से होगी. सोगरिया रेलवे स्टेशन और कोटा जंक्शन के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, इस वजह से यात्रियों को इस अंतिम दूरी के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करनी होग. स्थानीय परिवहन के साधनों से यह दूरी आसानी से तय की जा सकती है. 

ये भी पढ़ेंः पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए ट्रेन, इंदौर से 4 अक्टूबर को होगी रवाना,जानें बुकिंग

11 अक्टूबर से कोटा तक जाएगी गाड़ी 

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना के अनुसार, यह बदलाव प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण किया गया है, जिससे स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है. रेलवे अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ब्लॉक की अवधि समाप्त होने के बाद, यानी 11 अक्टूबर 2025 से इंदौर-कोटा एक्सप्रेस का संचालन दोबारा कोटा जंक्शन तक सामान्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा. 

हालांकि इस दौरान यात्रियों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी. रेलवे प्रशासन की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि कुछ दिनों तक यात्री यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस की रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर चेक जरूर कर लें. ताकि असुविधा से बचा जा सके. 

ये भी पढ़ेंः खंडवा में टला बड़ा हादसा,मुंबई से दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी,डिब्बे हवा में

