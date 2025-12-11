Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

पानी नहीं, हवा से बनेंगे आलू के बीज! अब हवा में लटकती जड़ों से 10 गुना ज्यादा आलू उगाएंगे किसान

Indore News-इंदौर में एरोपोनिक्स पद्धति से आलू के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है. इस खास पद्धति से तैयार होने वाले पौधे की जड़ों में 5 से 6 की जगह 60 से 65 तक आलू लगेंगे. यह आलू किसानों को वायरस फ्री भी मिलेंगे, इस वजह से इनकी पैदावार लेने में खाद, पानी और पेस्टिसाइड का खर्च भी बचेगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:51 PM IST
पानी नहीं, हवा से बनेंगे आलू के बीज! अब हवा में लटकती जड़ों से 10 गुना ज्यादा आलू उगाएंगे किसान

Aeroponics Potato Seed Technology-मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में कृषि क्षेत्र में एक बड़ा तकनीकी बदलाव देखने जा रहा है. यहां कृषि कॉलेज में अत्याधुनिक एरोपोनिक्स पद्धति से आलू के वायरस-फ्री बीज तैयार किए जा रहे हैं. इस तकनीक में पौधे की जड़ें मिट्टी में नहीं, बल्कि हवा में रहती हैं, जिस कारण बीज पूरी तरह रोगमुक्त रहते हैं. खास बात यह है कि इस पद्धति से तैयार पौधों की जड़ों में सामान्य आलू के 5-6 के स्थान पर 60-65 आलू तक विकसित हो सकते हैं. 

किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी 
एरोपोनिक यूनिट की प्रभारी डॉ. अंकिता साहू के अनुसार इस तकनीक से तैयार बीज पूरी तरह वायरल फ्री होते हैं, इसलिए किसानों को फसल में खाद और कीटनाशकों पर भारी खर्च नहीं करना पड़ेगा. रोगरहित बीच के कारण पैदावार में बढ़ोतरी होगी और खर्च भी कम होता है. इसकी वजह से किसानों की आमदनी दस से बारह गुना तक बढ़ सकती है. 

हवा में रहती हैं जड़ें
डॉ. साहू ने बताया कि आलू की स्टेम (तने के पतले हिस्से) को पौधे के रूप में विकसित किया जाता है. चूंकि इन पौधों की जड़ें हवा में रहती हैं, इसलिए इनमें किसी तरह से वायरस, फफूंद या जीवाणु का संक्रमण नहीं होता. ऐसे बीज जब खेत में रोपे जाते हैं तो पूरी खेती वायरस-फ्री रहती है और किसानों को दवाओं का उपयोग लगभग नहीं करना पड़ता. 

किसानों को होगा बड़ा फायदा
इस तकनीक से मालवा-निमाड़ के किसानों को बड़ा फायदा होगा. इंदौर और मालवा-निमाड़ में आलू की खेती बड़े स्तर पर की जाती है. इंदौर में हर साल 45 हजार हेक्टेयर में लगभग 20 लाख मैट्रिक टन आलू की पैदावार होती है. यहां की आलू किस्में देश-विदेश की स्नैक्स कंपनियों द्वारा चिप्स निर्माण में उपयोग होती है. वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना के तहत इंदौर के आलू को भी चयनित किया गया है. इसके अलावा यहां शुगर-फ्री आलू भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. 

देश में पांचवे स्थान पर है मध्यप्रदेश
इंदौर के अलावा भोपाल, उज्जैन, देवास, शाजापुर और ग्वालियर जिले भी आलू के बड़े उत्पादक हैं. इस तकनीक से किसानों का खर्च कम होगा 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़. इस समय एक एकड़ में आलू लगाने पर किसान को औसतन 65-70 हजार रुपए का खर्च आता है. इसमें बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और अन्य खर्च शामिल हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

