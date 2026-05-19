इंदौर में फिर बड़ा हनीट्रैप, शराब कारोबारी से 1 करोड़ की मांग, 2019 केस की मास्टरमाइंड श्वेता जैन गिरफ्तार

Indore Honeytrap Case-मध्यप्रदेश के इंदौर से फिर एक हनीट्रैप का मामला सामने आया है. एक बड़े शराब कारोबारी को हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया है. इस गैंग ने कारोबारी के कुछ पर्सनल फोटो और वीडियो बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए और बिजनेस में हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2019 के मशहूर हनीट्रैप केस की आरोपी श्वेता जैन, लेडी डॉन अलका दीक्षित, उसके बेटे, एक प्रॉपर्टी डीलर और पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार किया है. इस मामले की मास्टरमाइंड श्वेता जैन को बताया जा रहा है.

जानिए क्या है पूरा मामला

इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाले शराब कारोबारी हितेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि द्वारकापुरी की रहने वाली अलका दीक्षित, जिस पर पहले से शराब और ड्रग्स तस्करी के 17 केस दर्ज हैं, ने उनकी मुलाकात लाखन चौधरी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर से करवाई थी. लाखन ने उन्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने को कहा, लेकिन जब हितेंद्र ने मना किया, तो अलका और लाखन उन्हें धमकाने लगे.

फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी

अलका और लाखने ने कहा कि उनके पास हितेंद्र के कुछ अश्लील फोटो और वीडियो हैं, जिन्हें वे वायरल कर देंगे. बात यहां खत्म नहीं हुई, करीब 20 दिन पहले जब हितेंद्र सुपर कॉरिडोर गए थे, तब अलका, उसका बेटा जयदीप और लाखन वहां पहुंचे. उन्होंने हितेंद्र के साथ मारपीट की और 1 करोड़ रुपए न देने पर गोली मारने की धमकी दी. उन्होंने धमकी दी कि ऐसा हाल करेंगे कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे.

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आधी रात पुलिस की छापेमारी

कारोबारी की शिकायत मिलते ही इंदौर पुलिस एक्शन में आ गई. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने रात 2 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आरोपियों को पकड़ने के लिए मिशन सीक्रेट नाम का प्लान तैयार किया. इसके लिए 40 चुनिंदा पुलिसवालों की 7 अलग-अलग टीमें बनाई गईं. रात 3.30 बजे पुलिस ने अलका के घर पर छापा मारकर उसके बेटे जयदीप को पकड़ा. सुबह 4 बजे अलका को उसके एक आधे बने हुए मकान से गिरफ्तार किया गया. वहीं पीथमपुर से दूसरी टीम ने आरोपी लखन चौधरी को दबोच लिया.

भोपाल से श्वेता जैन गिरफ्तार

2019 की ही इस मामले में भी श्वेता जैन का नाम शामिल है. इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड 2019 के हनीट्रैप केस वाली श्वेता जैन को बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे भोपाल के मिनाल रेसीडेंसी से गिरफ्तार किया है. इंदौर पुलिस श्वेता को गिरफ्तार कर रात को इंदौर लेकर आई.

हेड कॉन्स्टेबल भी शामिल

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. इंटेलिजेंस ब्रांच में तैनात पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल विनोद शर्मा भी इस गैंग की मदद कर रहा था. अलका ने कारोबारी के वो अश्लील वीडियो हेड कॉन्स्टेबल विनोद को भी भेजे थे. विनोद ने ही अलवा को आइडिया दिया था कि इन वीडियो के आधार पर कारोबारी को कैसे डराना है और पैसे वसूलने हैं. पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल को उसके सरकारी क्वार्टर से गिरफ्तार कर उसका लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है. पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपियों ने और कितने लोगों को अपने जाल में फंसाया है.

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