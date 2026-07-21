/बेटे-बहू के नाम पर करोड़ों की संपत्ति...कैश,लग्जरी गाड़ियां-आलीशान बंगले के दस्तावेज बरामद, अधीक्षण यंत्री के पास आय से 258% अधिक संपत्ति का खुलासा

बेट, बहू और दामाद के नाम पर फैक्ट्री

लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि की तलाशी में इंदौर स्थित आवास से लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण, 3 से 3.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण, करीब 3 लाख रुपये नकद, एसबीआई बैंक का एक लॉकर समेत कई संपत्तियों और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के बेट, बहू और दामाद के नाम पर करोड़ों की फैक्ट्री समेत अन्य परिजनों और करीबियों के नाम पर करोड़ों रुपए की कई प्लॉट, फर्म और ट्रांसफार्मर बनाने एवं सुधारने वाली फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिन्हें बिजली कंपनी के खराब ट्रांसफार्मरों के टेंडर मिलते रहे हैं. इसके साथ ही कई लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगले के भी दस्तावेज मिले हैं. लोकायुक्त पुलिस ने शिवराम सेमिल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. फिलहाल सभी नौ ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच, संपत्तियों की इन्वेंट्री और मूल्यांकन की कार्रवाई लगातार जारी है.