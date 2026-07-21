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बेटे-बहू के नाम पर करोड़ों की संपत्ति...कैश,लग्जरी गाड़ियां-आलीशान बंगले के दस्तावेज बरामद, अधीक्षण यंत्री के पास आय से 258% अधिक संपत्ति का खुलासा

Indore Lokayukta Raid: इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिजली कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के 9 ठिकानों पर छापा मारा. कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति, सोना-चांदी, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और आलीशान बंगले के दस्तावेज मिले हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jul 21, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:38 PM IST
बेटे-बहू के नाम पर करोड़ों की संपत्ति...कैश,लग्जरी गाड़ियां-आलीशान बंगले के दस्तावेज बरामद, अधीक्षण यंत्री के पास आय से 258% अधिक संपत्ति का खुलासा

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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