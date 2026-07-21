/बेटे-बहू के नाम पर करोड़ों की संपत्ति...कैश,लग्जरी गाड़ियां-आलीशान बंगले के दस्तावेज बरामद, अधीक्षण यंत्री के पास आय से 258% अधिक संपत्ति का खुलासा

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Indore Lokayukta Raid: इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार सुबह लोकायुक्त की कई टीमों ने इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना समेत कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की. जांच के दौरान सोना-चांदी, नकदी, बैंक लॉकर और करोड़ों रुपये की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं. प्रारंभिक जांच में आरोपी की आय से करीब 258 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की बात सामने आई है.
दरअसल इंदौर में लोकायुक्त की टीमों ने सिलिकॉन सिटी स्थित तीन मंजिला मकान, अधीक्षण यंत्री के कार्यालय, पीथमपुर और धार में ट्रांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मत से जुड़ी फैक्ट्रियों और मुरैना स्थित मकान सहित कुल 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. प्रारंभिक जांच के अनुसार शिवराम सेमिल का करीब 33 वर्षों का सेवाकाल रहा है, जिसमें उनकी कुल वैध नेट आय लगभग 2 करोड़ रुपये आंकी गई है. जबकि जांच में उनके द्वारा लगभग 6.5 से 7.16 करोड़ रुपये तक की संपत्ति और व्यय सामने आया है, जो उनकी वैध आय से करीब 258 प्रतिशत अधिक है.
बेट, बहू और दामाद के नाम पर फैक्ट्री
लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान ने बताया कि की तलाशी में इंदौर स्थित आवास से लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण, 3 से 3.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण, करीब 3 लाख रुपये नकद, एसबीआई बैंक का एक लॉकर समेत कई संपत्तियों और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के बेट, बहू और दामाद के नाम पर करोड़ों की फैक्ट्री समेत अन्य परिजनों और करीबियों के नाम पर करोड़ों रुपए की कई प्लॉट, फर्म और ट्रांसफार्मर बनाने एवं सुधारने वाली फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिन्हें बिजली कंपनी के खराब ट्रांसफार्मरों के टेंडर मिलते रहे हैं. इसके साथ ही कई लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगले के भी दस्तावेज मिले हैं. लोकायुक्त पुलिस ने शिवराम सेमिल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. फिलहाल सभी नौ ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच, संपत्तियों की इन्वेंट्री और मूल्यांकन की कार्रवाई लगातार जारी है.
जांच में जुटी लोकायुक्त की टीम
आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. लोकायुक्त का कहना है कि सर्च पूरी होने के बाद संपत्ति का अंतिम आंकड़ा और बढ़ सकता है. लोकायुक्त की टीम अभी भी सभी ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच में जुटी हुई है. जांच पूरी होने के बाद आय से अधिक संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा और सामने आने की संभावना है.
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