इंदौर में 'लव जिहाद' का शक, जिम ट्रेनर शादाब मंसूरी युवती के साथ पकड़ा गया, बजरंग दल ने की जमकर पिटाई

Indore News-इंदौर के भंवरकुआं इलाके में जिम ट्रेनर को युवती के साथ घूमते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी, इसके बाद मंगलवार को जिम ट्रेनर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है. हालांकि युवती ने युवक को बचाने की कोशिश भी की थी.
Indore Love Jihad-मध्यप्रदेश के इंदौर के भंवरकुआं इलाके में एक जिम ट्रेनर को युवती के साथ घूमते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात पकड़ लिया. उसकी पिटाई कर उसे थाने ले जाया गया. लेकिन थाना क्षेत्र दूसरा होने तक पुलिस ने मामला अन्य थाने में भेज दिया. पुलिस ने मंगलवार को जिम ट्रेनर के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है, साथ ही उसे जेल भी भेज दिया गया है. हालांकि युवती ने आरोपी युवक को बचाने की कोशिश भी की थी.
कार में घूम रहा था जिम ट्रेनर
जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया युवक शादाब मंसूरी है, जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है. बताया जा रहा है कि उसकी एक युवती से जिम आने-जाने के दौरान जान-पहचान हो गई थी. सोमवार रात दोनों कार में सवार होकर घूम रहे थे, तभी पलसीकर चौराहा के पास बजंरग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोक लिया. इसके बाद उसको बाहर निकालकर मारपीट शुरू कर दी.
युवती ने बचाने की कोशिश की
युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति संभाली और दोनों को थाने ले गए. पहले दोनों को भंवरकुआं थाने ले जाया गया, लेकिन चूंकि घटना स्थल जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए मामला वहां ट्रांसफर किया गया. जूनी इंदौर थाने में युवती ने किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने से इंकार कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शादाब मंसूरी के खिलाफ शांति भंग की आशंका में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया.
बजरंग दल ने लगाए आरोप
बजरंग दल के जिला संयोजक विजय कलखोर ने दावा किया कि शादाब शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शादाब में जिम में आने वाली युवतियों ने नजदीकियां बढ़ाकर उन्हें धोखा देता है. पुलिस ने मामले में पुष्टि करते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोप को जेल भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
