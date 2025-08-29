पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार
इंदौर

पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार

Indore Anwar Qadri: इंदौर लव जिहाद मामले में आरोपी अनवर कादरी ने खुद को जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बता दें कि आरोपी पार्षद पर 40 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. अनवर कादरी पर हिंदू युवतियों से दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपियों की फंडिंग का आरोप है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:39 PM IST


Indore Love Jihad Exposed: मध्य प्रदेश के इंदौर लव जिहाद मामले में फरार चल रहे पार्षद अनवर कादरी ने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. बताया जा रहा है कि लव जिहाद के आरोपी पर 40 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. इसके साथ-साथ पुलिस उसकी संपत्ति भी जब्त करने वाली थी. 

पार्षद अनवर कादरी पर आरोप है है कि उसने हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करवाया और लव जिहाद के आरोपियों की फंडिंग भी करता था. आपको बता दें कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं. पुलिस उसकी बेटी को पहले ही बेटी आयशा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. 

काफी दिनों से था फरार
आरोपी अनवर कादरी लंबे समय से फरार चल रहा था. बाणगंगा और सदर बाजार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म और लव जिहाद के आरोपी अल्ताफ खान और साहिल ने अनवर का नाम लिया था. हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करने वाले इन दोनों आरोपियों को अनवर ने 3 लाख रुपये देकर कहा था कि उनसे शादी करो और अनैतिक कारोबार में शामिल करो. आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वे अनवर से मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में मिलते थे.

29 जुलाई को बेटी गिरफ्तार
आपको बता दें कि 29 जुलाई को आरोपी अनवर कादरी की बेटी आयशा को इंदौर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था. इंदौर पुलिस ने आयशा पर 20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था. पुलिस ने महाराष्ट्र में उसके रिश्तेदारों के यहां पर छापेमारी की थी. (रिपोर्टः तुषार कंछल/ इंदौर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "इंदौर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

