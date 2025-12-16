Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3042935
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

हिंदू युवती के साथ होटल में पकड़ाया याकीन खान, लव जिहाद का आरोप, जयपुर का रहने वाला है युवक

Indore News-इंदौर में एक होटल में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. कार्यकर्ताओं ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदू युवती के साथ होटल में पकड़ाया याकीन खान, लव जिहाद का आरोप, जयपुर का रहने वाला है युवक

Indore Love Jihad-मध्यप्रदेश के इंदौर के सरवेट बस स्टैंड स्थित एक होटल में ठहरे जयपुर के रहने वाले एक युवक को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. कार्यकर्ताओं ने युवक को मंगलवार को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया. इस युवक के साथ एक हिंदू युवती ठहरी हुई थी. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर छोटी ग्वालटोली पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है. 

होटल में ठहरे हुए थे युवक-युवती
इस मामले को लेकर टीआई संजू काम ने बताया कि शहर के सरवटे बस स्टैंड स्थित जैन होटल के कमरे नंबर 101 में जयपुर निवासी याकीन खान और एक हिंदू युवती ठहरे हुए थे. सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के प्रशांत वर्मा, संतोष जाधव सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पूछताछ करने के बाद युवक को थाने लेकर आए. उन्होंने बताया कि युवक ने होटल संचालक को सही आईडी दी थी. 

युवक की पिटाई की
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहले होटल पहुंचे और उस कमरे का दरवाया खुलवाया जहां युवती और युवती ठहरे हुए थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने युवक से पूछताछ की और मारपीट की. मारपीट करने के बाद कार्यकर्ता ने युवकी और युवती को अपने साथ थाने लेकर पहुंचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र की रहने वाली है युवती
युवक के साथ पकड़ी गई युवती महाराष्ट्र की बताई जा रही है. युवती को याकीन खान अपने साथ लेकर आया था और सरवटे बस स्टैंड पर एक होटल में कमरा लिया था. पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है. टीआई संजू कामले ने बताया कि होटल से पकड़े गए युवक की जानकारी निकाली जा रही है. 

महाराष्ट्र में हुई थी दोस्ती
याकीन खान मजदूरी करता है और काम की तलाश में महाराष्ट्र गया हुआ था. यहीं पर धूलिया में याकीन और युवती की एक-दूसरे से पहचान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई और युवती उसके साथ इंदौर तक आ गई. इस मामले में अधिकारियों के निर्देश के बाद फिलहाल युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है. अभी तक युवती ने एफआईआर को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है.

यह भी पढ़ें-126 साल पुराना रेलवे स्टेशन, 2 ट्रैक और 2 प्लेटफॉर्म; अब राष्ट्रपति ने दिया अवॉर्ड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime NewsLove JihadIndore Love Jihad

Trending news

khandwa news
खंडवा में तीन मकानों में लगी भीषण आग, घर में सो रहे किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत
satna news
थैलेसीमियाग्रस्त 4 बच्चों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड, 4 महीने पुराना मामला अब आया
chhattisgarh shops and establishment amendment bill
CG दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक:ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव
bhupesh baghel
नितिन नबीन के BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस क्यों खुश?
bhopal news
भोपाल में अगले महीने 2 दिन नहीं बिकेगा मांस, जानें क्यों सभी दुकानें रहेंगी बंद
cm mohan yadav
श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, जानें अपडेट
chhattisgarh weather update
छत्तीसगढ़ में मौसम की लुका-छिप्पी, ठंड कभी तेज कभी हल्की, अगले 3 दिन तापमान स्थिर
mp news
अस्पताल के टायलेट में मिला नवजात का शव, कमोड में बुरी तरह फंसा, फ्लश नहीं हुआ तो...
tikamgarh news
अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या...
gwalior news
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों