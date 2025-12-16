हिंदू युवती के साथ होटल में पकड़ाया याकीन खान, लव जिहाद का आरोप, जयपुर का रहने वाला है युवक

Indore Love Jihad-मध्यप्रदेश के इंदौर के सरवेट बस स्टैंड स्थित एक होटल में ठहरे जयपुर के रहने वाले एक युवक को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया. कार्यकर्ताओं ने युवक को मंगलवार को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया. इस युवक के साथ एक हिंदू युवती ठहरी हुई थी. हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर छोटी ग्वालटोली पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है.

होटल में ठहरे हुए थे युवक-युवती

इस मामले को लेकर टीआई संजू काम ने बताया कि शहर के सरवटे बस स्टैंड स्थित जैन होटल के कमरे नंबर 101 में जयपुर निवासी याकीन खान और एक हिंदू युवती ठहरे हुए थे. सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के प्रशांत वर्मा, संतोष जाधव सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पूछताछ करने के बाद युवक को थाने लेकर आए. उन्होंने बताया कि युवक ने होटल संचालक को सही आईडी दी थी.

युवक की पिटाई की

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहले होटल पहुंचे और उस कमरे का दरवाया खुलवाया जहां युवती और युवती ठहरे हुए थे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने युवक से पूछताछ की और मारपीट की. मारपीट करने के बाद कार्यकर्ता ने युवकी और युवती को अपने साथ थाने लेकर पहुंचे.

महाराष्ट्र की रहने वाली है युवती

युवक के साथ पकड़ी गई युवती महाराष्ट्र की बताई जा रही है. युवती को याकीन खान अपने साथ लेकर आया था और सरवटे बस स्टैंड पर एक होटल में कमरा लिया था. पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है. टीआई संजू कामले ने बताया कि होटल से पकड़े गए युवक की जानकारी निकाली जा रही है.

महाराष्ट्र में हुई थी दोस्ती

याकीन खान मजदूरी करता है और काम की तलाश में महाराष्ट्र गया हुआ था. यहीं पर धूलिया में याकीन और युवती की एक-दूसरे से पहचान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ गई और युवती उसके साथ इंदौर तक आ गई. इस मामले में अधिकारियों के निर्देश के बाद फिलहाल युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई है. अभी तक युवती ने एफआईआर को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है.

