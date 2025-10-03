माउथफ्रेशनर खिलाकर किया बेहोश, रेप के बाद धमकाया, 'शाद' ने सचिन बनकर की थी दोस्ती

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में विजयनगर पुलिस ने 26 साल की युवती ने भोपाल के रहने वाले युवक के खिलाफ रेप, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जाति सूचक शब्द बोलने का केस दर्ज किया है. युवक ने सचिन बनकर युवती का दैहिक शोषण किया और जब उसकी हकीकत सामने आई, तो युवती के साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया. युवती ने गुरुवार को करणी सेना पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

भोपाल में हुई थी मुलाकात

युवती जबलपुर की रहने वाली है और नौकरी की तलाश में दो साल पहले भोपाल पहुंची थी. यहीं नौकरी ढूंढ़ने में मदद के नाम पर शाद ने उससे दोस्ती की. नौकरी नहीं मिली तो युवती इंदौर आ गई और यहां निजी कंपनी में नौकरी करने लगी. इस दौरान शाद से उसकी लगातार बात होती रही.

बेहोश कर किया रेप

सचिन उर्फ शाद 3 जनवरी 2025 को युवती से मिलने इंदौर आया. युवती के कमरे पर पहुंचा और युवती को माउथफ्रेशनर खाने को दिया. उसे खाते ही युवती को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई. इस दौरान शाद ने जबरदस्ती संबंध बनाए और फोटो-वीडियो बना लिए. जब युवती ने एतराज किया तो शाद ने कहा कि जल्द ही शादी कर लेंगे.

पता चला धर्म

कुछ दिनों के बाद शाद ने अपने एक रिश्तेदार से युवती को मिलवाया, तब युवती को उसकी हकीकत पता चली. पूछने पर शाद ने उसे अपना असली नाम बताया. उसने कहा कि उसके साथ रहना है तो धर्म बदलना पड़ेगा. इसके बाद ही शादी होगी. इसके बाद लगातार धर्म बदलने और संबंध बनाने के लिए धमकाता रहा. कई बार वह युवती को घुमाने भी ले गया और उसने इस दौरान बुर्का भी पहनाया. उससे बचने के लिए युवती को अपना रूम बदलना पड़ा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा.

होटल में की मारपीट

युवती ने बताया कि शाद एक अक्टूबर को इंदौर पहुंचा और होटल में मिलने के लिए बुलाया. जब वह वहां पहुंची तो शाद ने उसे अपने नए कमरे पर लेकर चलने को कहा और संबंध बनाने की जिद करने लगा. जब युवती ने इंकार किया तो उसने जातिसूचक गालियां दी और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी. जाने से पहले उसके साथ मारपीट भी की. युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने शाद के खिलाफ रेप, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है.

