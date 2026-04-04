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महू में 'आदमखोर' हुआ कुत्ता... गर्दन दबोची, पैर चीरे, एक ही गांव में 4 लोगों पर किया हमला

Indore News-इंदौर के महू में एक कुत्ते ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया. खूंखार कुत्ते के इस हमले में चार लोग घायल हो गए. कुत्ते ने किसी की गर्दन दबोची तो किसी के पैर में काट लिया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 04, 2026, 03:13 PM IST
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महू में 'आदमखोर' हुआ कुत्ता... गर्दन दबोची, पैर चीरे, एक ही गांव में 4 लोगों पर किया हमला
Dog Attacks Villagers in Indore-मध्यप्रदेश के इंदौर के पास महू क्षेत्र में एक खूंखार कुत्ते ने अचानक ग्रामीणों पर हमला कर दिया. अचानक हुए कुत्ते के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. कुत्ते के इस हमले में चार लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता ग्रामीणों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है. कुत्ते ने किसी के पैर में काट लिया तो किसी की गर्दन पर हमला किया. कुत्ते के हमले के दौरान एक युवक ने बचाव में कुर्सी से कुत्ते पर हमला भी किया लेकिन कुत्ता हमला करता रहा. 
 
चार लोग हुए घायल
यह घटना महू इलाके में स्थित किशनगंज थाना क्षेत्र के केवटी गांव की है. इस हमले में फारूक, अरमान, शाकिर और मालिक पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए. कुत्ते ने बहुत आक्रमकता से हमला किया. उसने किसी की गर्दन दबोची तो किसी के पैर पर काट लिया. घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत महू के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया और एहतियात के तौर पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं.
 
घटना का सीसीटीवी आया सामने
मौके पर मौजूद एक युवक ने प्लास्टिक की कुर्सी से कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते पीछे हटने के बजाय लगातार हमला करता रहा. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो बेहद डराने वाला है. इस घटना के बाद पूरे गांव का दहशत का माहौल है. 
 
6 महीने में 1 हजार को लगे रैबीज के इंजेक्शन
ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्ते की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा. लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस खतरनाक कुत्ते को पकड़ा जाए और इलाके में कुत्तों की निगरानी बढ़ाई जाए. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है. बता दें कि महू तहसील में 6 महीनों में एक हजार से अधिक ज्यादा लोगों को रैबीज के इंजेक्शन लगे हैं.
 

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