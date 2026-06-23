इंदौर में गैस की पाइपलाइन में ब्लास्ट, एक महिला सहित चार लोग झुलसे, आग लगने से मचा हड़कंप

Indore Gas Pipeline Blast-इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमन नगर स्थित जैन मंदिर के पास मंगलवार को अवंतिका गैस लिमिटेड की गैस पाइपलाइन में बड़ा विस्फोट हो गया. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के रहवासी दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक महिला सहित चार लोग झुलस गए हैं. सभी घायलों को तत्काल बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. मौके पर पहुंची राहत दल की टीम ने गैस सप्लाई बंद की और आग पर काबू पा लिया है.