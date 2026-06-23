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इंदौर में गैस की पाइपलाइन में ब्लास्ट, एक महिला सहित चार लोग झुलसे, आग लगने से मचा हड़कंप

Indore News-इंदौर में बिना अनुमति वाटर रिचार्जिंग के लिए की जा रही खुदाई के दौरान गैस की भूमिगत पाइपलाइन फटने से बड़ा विस्फोट हो गया. इस हादसे में एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:29 PM IST
इंदौर में गैस की पाइपलाइन में ब्लास्ट, एक महिला सहित चार लोग झुलसे, आग लगने से मचा हड़कंप

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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